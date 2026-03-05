WBC首戰0：3吞敗 賴總統喊話：穩住心態為台灣加油

世界棒球經典賽（WBC）中華隊C組預賽首戰5日遇澳洲隊，全隊打線整場遭對手壓制，未能得分，終場以0比3吞敗。賴清德總統喊話，棒球比賽有輸有贏，大家永遠都是Team Taiwan的後盾，一起為Team Taiwan加油，就是台灣最強的力量。

賴總統表示，本屆經典賽，相信很多國人朋友都和他一樣，在電視機前為Team Taiwan加油。賽前，代表隊面臨Jonathon Long、李灝宇先後因傷退賽的挑戰，球員們按照規劃、依然全力以赴。接續上陣的台灣好手張政禹，也火速接受使命、前往東京。

賴總統指出，先發的徐若熙投出四局3K、零失分的表現，穩定士氣、值得驕傲。打出本屆代表隊首安的張育成、成功化解滿壘危機的張奕、變速球連發的林詩翔，以及上演美技飛撲的宋晟睿，都讓大家看見台灣選手拚戰到底的精神。

賴總統提到，比賽過程中，看到台灣隊長陳傑憲因觸身球提前退場，也讓許多球迷相當關心。他也衷心期盼，陳傑憲的傷勢沒有大礙。棒球比賽有輸有贏，大家永遠都是Team Taiwan的後盾。全力拚戰的每一位球員，都是台灣英雄。

賴總統說，明天對戰日本將是一場硬戰。「讓我們繼續守在現場、電視、直播前，大家團結一心、穩住心態」，一起為Team Taiwan加油，就是台灣最強的力量。台灣加油！

總統府秘書長潘孟安則提及，他開了一個上午的會，趁著中午吃便當的短暫空檔趕快追一下經典賽，「台灣加油！永不放棄！」