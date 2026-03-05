快訊

替25歲以下青年照顧者減壓 衛福部強化公費資源措施

中央社／ 台北5日電

行政院今天通過衛福部「強化青（少）年照顧者支持措施」，從照顧、就學、就業，替25歲以下青年照顧者減壓，提供社區式服務、公費安置等照顧替代資源，以及學雜費減免等。行政院長卓榮泰說，請各部會與地方政府、學校協力，主動找到「被漏接」的年輕人，納入專案並給予支持，

行政院青年諮詢委員林彥廷去年建議政府，應強化對承擔家庭主要照顧責任青少年的支持。行政院會通過衛福部所提的「強化青（少）年照顧者支持措施」，針對目前承擔家庭主要照顧責任、在學且家中未聘僱看護者的25歲以下青少年，依需求專案列冊，整合社福、教育及勞動體系3大面向支持措施。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，措施從照顧、就學、就業3面向予以青少年協助，照顧支持部分，將依實際需求評估，提供機構公費安置補助或長照社區式照顧服務；就學支持面向，將辦理校園辨識與支持網絡，以及提供經濟不利處境學生獎助學金、學雜費減免及就學協助機制。

措施也提供就業支持，卓榮泰說，政府將提供青少年照顧者強化技能、職涯發展及各項就業協助，且衛福部除專案追蹤各項成效，也將適時評估家庭功能及經濟狀況，連結後續服務。

卓榮泰說，請衛福部結合教育部、勞動部，與地方政府及各級學校共同協力，主動找到「被漏接」的年輕人，納入專案並給予支持，同時也應建立學校與在地社福、心衛、就業輔導系統的聯繫合作機制，依需求串接提供公私部門及社區服務，落實個案追蹤，構築堅實的網絡與後盾，確實接住並陪伴承擔壓力的青少年。

