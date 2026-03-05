與中東台人自救會接上線了 外交部：200餘人今起陸續返台

中東戰火多名台灣人滯留卡達多日，已有20多名台灣人自組自救會，自行洽詢旅行社包車要離開卡達。外交部次長吳志中今日在行政院會後記者會說，昨晚半夜已接上線，駐處已協助搭機，目前正搭乘阿聯酋航空，預計在今天下午4時，有200餘名國人會返台，外交部將給予最高協助。

吳志中指出，目前所有旅行團，外交部與交通部都有掌握，並協助相關需求。至於散客的部分，希望國人主動致電外交部。根據掌握，卡達有1位吳姓民眾，今天已經到利雅德，駐處已在當地協助登機，現正搭乘阿聯酋航空返台，預計今天下午4時許返台，有200餘名國人會回來，其中旅行團約40多人。

外交部亞非司長顏嘉良報告指出，中東地區我旅外國人及僑民約3000餘人，另有200餘位因航班中斷滯留該地區的國人。外交部已責成我國相關駐外館處主動瞭解駐地國人需求，以因地制宜方式確保國人安全為優先考量，滾動式執行照護國人最佳計畫。

外交部建議，對空域有限度開放的國家，如阿拉伯聯合大公國，國人可利用後續復航的商業航班返國，或可與我駐杜拜辦事處聯絡，我駐杜拜辦事處將協助國人入境阿曼，後續國人可自阿曼搭乘商業航班返國。對空域開放的阿曼、沙烏地阿拉伯、約旦，則建議國人儘速搭乘民航機離境。

外交部續指，針對空域關閉的以色列，滯留當地國人倘有離境需求，可主動聯繫我駐以色列代表處，駐處可協助以陸路方式前往約旦，國人再自行搭乘約旦前往歐洲或東南亞的班機。針對空域關閉的卡達、巴林、科威特、伊朗、伊拉克，請有意離境的國人分別與我國駐沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、杜拜及約旦代表處聯繫。