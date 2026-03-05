快訊

與中東台人自救會接上線了 外交部：200餘人今起陸續返台

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
行政院會後記者會關注中東情勢因應。記者黃婉婷／攝影
行政院會後記者會關注中東情勢因應。記者黃婉婷／攝影

中東戰火多名台灣人滯留卡達多日，已有20多名台灣人自組自救會，自行洽詢旅行社包車要離開卡達。外交部次長吳志中今日在行政院會後記者會說，昨晚半夜已接上線，駐處已協助搭機，目前正搭乘阿聯酋航空，預計在今天下午4時，有200餘名國人會返台，外交部將給予最高協助。

吳志中指出，目前所有旅行團，外交部與交通部都有掌握，並協助相關需求。至於散客的部分，希望國人主動致電外交部。根據掌握，卡達有1位吳姓民眾，今天已經到利雅德，駐處已在當地協助登機，現正搭乘阿聯酋航空返台，預計今天下午4時許返台，有200餘名國人會回來，其中旅行團約40多人。

外交部亞非司長顏嘉良報告指出，中東地區我旅外國人及僑民約3000餘人，另有200餘位因航班中斷滯留該地區的國人。外交部已責成我國相關駐外館處主動瞭解駐地國人需求，以因地制宜方式確保國人安全為優先考量，滾動式執行照護國人最佳計畫。

外交部建議，對空域有限度開放的國家，如阿拉伯聯合大公國，國人可利用後續復航的商業航班返國，或可與我駐杜拜辦事處聯絡，我駐杜拜辦事處將協助國人入境阿曼，後續國人可自阿曼搭乘商業航班返國。對空域開放的阿曼、沙烏地阿拉伯、約旦，則建議國人儘速搭乘民航機離境。

外交部續指，針對空域關閉的以色列，滯留當地國人倘有離境需求，可主動聯繫我駐以色列代表處，駐處可協助以陸路方式前往約旦，國人再自行搭乘約旦前往歐洲或東南亞的班機。針對空域關閉的卡達、巴林、科威特、伊朗、伊拉克，請有意離境的國人分別與我國駐沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、杜拜及約旦代表處聯繫。

台灣人 以色列 吳志中

相關新聞

電子入境卡被列「中國台灣」 南韓外交部：維持與台非官方實質合作

南韓電子入境卡持續將台灣錯列CHINA（TAIWAN），台灣外交部日前表示會持續與韓方溝通。南韓外交部今天回應，南韓一貫...

主持健康台灣會議 賴總統宣布4年240億元的國家藥物韌性計畫

賴清德總統今（5日）下午主持健康台灣會議表示，政府將推動為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」為重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

總統府健康、氣候委員會首度聯席 賴總統揭藥物韌性三大核心

賴清德總統5日主持健康台灣委員會第七次會議。他表示，今年初，衛福部與環境部合作，「健康台灣推動委員會」和「國家氣候變遷對策委員會」首度召開聯席會議，因藥物韌性是「全社會防衛韌性」的重要一環。面對地緣政治、經貿變化，需積極推動關鍵藥物回流生產與戰略儲備。

政院拍板50億老宅延壽計畫5月起跑 估3千棟老屋受惠

「老宅延壽計畫（2025年至2027年）」5月起受理申請，住戶中有65歲以上長者或弱勢族群，室內修繕補助每戶最高可加碼至30萬元，另增設太陽光電享最高補助30萬元。行政院長卓榮泰說，盼完成補助普及化、服務擴大化、建材國產化等3大目標，預計可提供逾100億元產值。

中東戰火波及183名台灣旅客滯留杜拜 立委批外交部慢半拍

中東局勢緊張，多團台灣旅客滯留杜拜。立委馬文君今天表示，仍有8團183名國人尚未返台，呼籲外交部在能力所及下，趕快協助安排班機返國；她也質疑外交部應變消極，應強化駐外資源與建立海外緊急事件SOP。

中東戰事恐讓台灣多燒煤 蘇俊賓：空汙監控與減量配套應同步到位

中東戰事釀天然氣供應吃緊，中央擬增加4處燃煤啟動備用電力。桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，每當遇到特殊國際情勢，經濟部須啟用備用電力計畫時，燃煤就會取代天然氣成為重要發電原料，但燃煤發電增加，受影響區域民眾常難預先因應，也缺乏空汙減量配套，呼籲中央與地方合作完整揭露資訊。

