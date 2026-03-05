中東戰事延燒 外交部掌握逾3,000名僑民籲分區儘速離境

中東戰事未歇，行政院今聽取經濟部、金管會與外交部針對情勢發展的專案報告。外交部指出，目前中東地區旅外國人及僑民約3,000餘人，另有200餘人因航班中斷滯留當地，已持續掌握動態並提供必要協助。

外交部次長吳志中於院會後記者會表示，外交部已掌握所有在中東地區的旅行團動向，並透過「旅外國人動態登錄（出國登錄）」系統主動聯繫旅客。若仍有未登錄的散客於當地旅遊，也可主動與外交部或駐外館處聯繫尋求協助。

外交部依各國空域開放情況，提出分區建議。對於空域開放的阿曼、沙烏地阿拉伯與約旦，建議國人儘速搭乘民航班機離境，以降低風險。

至於空域有限度開放的阿拉伯聯合大公國，外交部表示，國人可利用後續復航的商業航班返國，或與駐杜拜辦事處聯繫，由駐處協助入境阿曼，再自阿曼搭乘商業航班返台。

針對空域關閉的以色列，外交部指出，滯留當地國人如有離境需求，可聯繫駐以色列代表處，由駐處協助經陸路轉往約旦，再自行搭乘前往歐洲或東南亞的班機離境。

此外，若滯留於卡達、巴林、科威特、伊朗與伊拉克等空域關閉國家，外交部建議，有意離境的國人可分別與駐沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、杜拜及約旦等代表處聯繫，洽詢相關協助安排。