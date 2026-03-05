朱系再出手 凌濤：以務實導向拋9000億軍購條例版本

國民黨立院黨團今將開會討論軍購條例黨版。前主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤今早發文指民進黨1.25兆版是把台灣當戰場，國民黨應該推的「務實版9000億元」，才是務實嚇阻導向。

凌濤指出，建構嚇阻戰力，不是越貴越好，也不是越多越強。「有效」，才是第一優先。但翻開民進黨提出的1.25兆元國防特別預算內容，缺乏完整明細、沒有交貨時程規畫，更埋了一條讓行政院可以「自行核定無限期延長預算」的條款。

凌濤說，換句話說，就是錢先給了，東西什麼時候交、交不交得出來，以後再說。這不是軍購，而是空白支票。高達1.25兆元的預算沒有有效監督，也換不到有效戰力，相信沒有人能接受。

凌濤指出，民進黨版本的採購項目所反映的戰略預期，也讓人難以認同。問題出在哪？仔細檢視國防部公開的七大採購項目：20餘萬架無人機與無人艇、大量短程反裝甲飛彈、傳統彈藥產線擴充，加上內容極不具體的「AI 輔助 C5ISR 系統」與「台美共同研發裝備」。

凌濤說，採購重心幾乎全壓在近戰、灘岸決戰的武器上。這代表什麼？代表他們的戰場預設，是敵人已經打到臺灣本島，在台灣土地上打消耗戰。「花了1.25兆，結果戰場仍在台灣。」家園、基礎設施、經濟活動，乃至全世界最重視的半導體與 AI 供應鏈，都將暴露在戰火之中。這樣的規畫，符合台灣人民的期待嗎？

凌濤說，20萬架無人機聽起來嚇人，但如果無法自動化，沒有數據鏈路串聯、沒有聯合作戰指揮系統，它們就只是20萬個各自為戰的孤兒。數量再多，也打不出體系戰力，更無法有效嚇阻敵軍。國民黨的概念很明確，軍購是善用美國軍事科技，彌補我軍與對手的技術代差，讓戰力跨世代提升，嚇阻才可能真正有效。

因此，凌濤認為，國民黨應提出以9000億元為目標的國防特別條例，基於軍事邏輯與實際戰力缺口，把每一分錢花在刀口上。他們主張的務實軍購，是把戰略從「被動挨打、戰場在台灣」，轉為「敵人不敢動手、嚇阻於境外」。

凌濤說，相較於民進黨把資源砸在「等敵人上岸才能使用」的武器上，他們的方案是系統性讓國軍「跨越到現代化」的積極嚇阻，核心邏輯是三根支柱。

包括看得見、連得上，與盟友即時共享戰場資訊。透過 Link-22 數據鏈路整合與 E-2D 預警機引進，構築高抗干擾的聯合作戰大腦，讓國軍與美日盟友共享即時戰場圖像。不僅提升早期預警能力，也大幅壓縮敵方突襲空間，降低美日協防成本。

第二，挺過第一擊，仍保有反擊能力。凌濤說，增購 PAC-3 MSE 填補反彈道飛彈防禦缺口，引進 MH-60R 反潛直升機提升海軍艦載反潛戰力。目標很明確，確保我方軍力與關鍵戰略要地在遭受第一波打擊後，仍能保存戰力並具備反擊餘裕。

第三則是殲敵於灘頭，不給上岸機會。爭取 JASSM-ER、LRASM 等戰區外遙攻武器，以及海馬士 PrSM 遠程精準打擊彈藥，將防衛縱深向外推延。讓國軍具備精準打擊敵方集結節點的能力。這才是「源頭拒止」，也是讓對方不敢輕舉妄動的戰略刺蝟。

此外，凌濤說，最重要的是監督機制不能只是裝飾品，而行政院版草案的第七條同樣令人擔憂。條文指出，「本條例及其特別預算施行期滿未及執行部分，必要時，得經行政院核定酌予延長。」翻成白話就是，如果軍購延宕、交貨跳票，行政院可以自行決定延長預算執行，完全不需要立法院重新審議。等於告訴人民「錢我先收，交貨期限我自己定。沒有約束力的時程，就不是時程，而是空話。」

凌濤主張，必須建立嚴格的交貨監督與問責機制，不容許特別預算變成一筆永遠結不了的帳。國防預算每一分錢都是人民的血汗錢。拿得到手的武器、能串聯運作的系統，能擊敵境外、讓台灣遠離戰禍的軍購，才是台灣真正需要的國防保障。