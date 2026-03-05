快訊

【即時短評】除了「感謝川普」 台灣民主價值還剩什麼？

聯合報／ 記者／鄭文翔
以色列與美國日前空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，伊朗民眾聚集在首都德黑蘭的革命廣場表達哀悼。（路透）

上月廿八日，美國與以色列聯手大規模攻擊伊朗，旋即斬首了包括伊朗最高領袖哈米尼在內的逾四十名領導人；然而，美以行動並未如預期迅速獲勝，伊朗反而迅速對中東海灣地區、特別是境內有美國軍事基地的國家施以報復行動，並宣布封鎖荷莫茲海峽。迄今，因中東空域封鎖，使中東航線幾乎全面停擺，並讓卡達、阿聯酋等原有的交通樞紐停擺；各國股市也受到影響，戰爭的負面效應正快速延燒。

即便伊朗長期堅稱無意發展核武，其彈道飛彈也仍未具備直接攻擊美國本土的能力，美以為何此時攻擊伊朗？依美國國務卿魯比歐最初的說法，是因得知以色列將對伊朗發動攻擊後，決定先發制人，以防止伊朗報復美軍，看似美國因遭以色列「綁架」而不得不；但川普後來稱，「也許是他逼迫以色列出手」，感覺又想要把美國拉回攻擊的主角角色。

然而，不論原因是美以所指稱的伊朗始終不願放棄停止核子、核武研究，又或者是為讓伊朗有機會走上所謂民主的康莊大道，美以憑藉武力狙殺他國元首、大肆破壞他國的行為，確有許多可受公評與質疑之處，因此各國反應不一。例如，川普砲轟英國、西班牙等「未全力支持」其行動的國家，並揚言中止貿易往來；加拿大總理卡尼表示，美以對伊朗的空襲「似乎違反了國際法」，加拿大「遺憾地」支持美以行動，並稱「當前的衝突再次證明國際秩序的失敗」。歐盟也要與海灣國家外長舉行會談商討因應對策。

與此同時，AIT在其臉書也陸續發表了幾則關於美以攻擊伊朗的貼文，但眾多台灣網友在貼文的回應，卻充滿了「感謝川普」、「感謝美國」，甚至還有人希望美國能「轟炸中國」、「消滅藍白」，將台灣內部的政局紛擾與兩岸關係的冷淡冰霜，直接上綱到希望美國武力介入。這難道是自詡為人權、自由、民主國家的民眾該有的反應嗎？

當主流媒體多順著以美國為中心的話語出發、當執政者不假辭色帶頭批評「疑美論」時，我們大都只看得到伊朗的邪惡，卻看不到美以的狂妄自大與橫行霸道；對學校遭轟、上百名學生與平民百姓因此喪生視而不見。難道因為出生在非民主國家，這些人遭逢的悲劇就是活該？

對許多綠營支持者來說，目前的情況有如當年中國大陸的「兩個凡是」，只不過或可改成「凡是川普做出的決策，我們都堅決維護；凡是美國的指示，我們都始終不渝地遵守。」似乎美國所做的、川普所宣稱的就是一切正確，而不必在乎他是否違反國際法、是否與所謂的自由民主理念背道而馳。

正因為台灣的民主，各種不同的聲音才能並存，這是民主可貴的價值之一；然而，若只因意見與意識形態不同，就毫無底線的支持發動戰爭行為，甚或要求他國協助消滅國內異議者，這與極權國家被洗腦的人民又有何異？

