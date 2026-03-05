美參院委員會通過法案 允太空總署派員赴台合作
美參院委員會今天通過「台美太空援助法案」，擴大台灣國家太空中心與美國國家航空暨太空總署（NASA）的合作，並提供管道，讓NASA人員自願赴台灣國家太空中心交流，進一步提升台灣太空實力。
美國共和黨聯邦參議員施密特（Eric Schmitt）、民主黨的達克沃斯（Tammy Duckworth）及班奈特（Michael Bennet）今天透過聲明宣布，3人共同提出的跨黨派「台美太空援助法案」（TASA Act）已獲商務委員會通過，將提交參議院全院審議。
議員們說，這項法案將協助美國因應中國威脅，並彌補NASA目前在與台灣太空計畫合作方面的缺口，包括衛星、太空探索及大氣和氣象研究計畫。
施密特表示，太空探索和衛星持續發展，正日益成為美國國家安全的核心。與區域盟友合作，分享最先進技術，將有助美國深入了解印太區域的太空活動，並反制主要對手中國等的惡意影響。
達克沃斯說，隨著美國持續在全球太空探索領域保持領先地位，並不斷拓展用於太空和衛星運行的創新技術，與印太夥伴合作，一同進步和繁榮至關重要。
班奈特指出，台灣是充滿活力的民主政體、關鍵的經濟夥伴，也是日益具備實力的太空參與者。這項法案將使NASA與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）能夠與台灣的太空機構展開合作，強化美台在太空領域因應挑戰的能力。
具體而言，「台美太空援助法案」將擴大台灣國家太空中心（TASA）與NASA及NOAA的合作，並提供管道，讓這2個機構人員可自願赴國家太空中心交流，以進一步提升台灣太空能力。
此外，法案也將擴大美台在衛星開發、太空探索及大氣和氣象計畫等領域的合作。
法案需經參、眾兩院全院通過，並由總統簽署後才生效。眾議院版本的「台美太空援助法案」已於2月初獲「科學、太空暨科技委員會」通過，下一步同樣是交付全院審議。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。