美參院委員會通過法案　允太空總署派員赴台合作

美參院委員會今天通過「台美太空援助法案」，擴大台灣國家太空中心與美國國家航空暨太空總署（NASA）的合作，並提供管道，讓NASA人員自願赴台灣國家太空中心交流，進一步提升台灣太空實力。

美國共和黨聯邦參議員施密特（Eric Schmitt）、民主黨的達克沃斯（Tammy Duckworth）及班奈特（Michael Bennet）今天透過聲明宣布，3人共同提出的跨黨派「台美太空援助法案」（TASA Act）已獲商務委員會通過，將提交參議院全院審議。

議員們說，這項法案將協助美國因應中國威脅，並彌補NASA目前在與台灣太空計畫合作方面的缺口，包括衛星、太空探索及大氣和氣象研究計畫。

施密特表示，太空探索和衛星持續發展，正日益成為美國國家安全的核心。與區域盟友合作，分享最先進技術，將有助美國深入了解印太區域的太空活動，並反制主要對手中國等的惡意影響。

達克沃斯說，隨著美國持續在全球太空探索領域保持領先地位，並不斷拓展用於太空和衛星運行的創新技術，與印太夥伴合作，一同進步和繁榮至關重要。

班奈特指出，台灣是充滿活力的民主政體、關鍵的經濟夥伴，也是日益具備實力的太空參與者。這項法案將使NASA與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）能夠與台灣的太空機構展開合作，強化美台在太空領域因應挑戰的能力。

具體而言，「台美太空援助法案」將擴大台灣國家太空中心（TASA）與NASA及NOAA的合作，並提供管道，讓這2個機構人員可自願赴國家太空中心交流，以進一步提升台灣太空能力。

此外，法案也將擴大美台在衛星開發、太空探索及大氣和氣象計畫等領域的合作。

法案需經參、眾兩院全院通過，並由總統簽署後才生效。眾議院版本的「台美太空援助法案」已於2月初獲「科學、太空暨科技委員會」通過，下一步同樣是交付全院審議。