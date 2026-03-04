快訊

健康台灣委員會5日登場 聚焦國家藥物韌性整備

中央社／ 台北4日電

為強化台灣醫療體系的供應安全與國家韌性，總統府5日將召開第7次健康台灣推動委員會，會中將報告「國家藥物韌性整備計畫」，並說明相關政策方向。

府方人士指出，「國家藥物韌性整備計畫」目標在於建立穩定且安全的藥品供應體系，降低對單一來源的依賴，確保關鍵藥品與醫療器材在突發事件或國際供應鏈中斷時仍能穩定供應。

據指出，由於當前全球藥品供應鏈高度集中，約有8成原料藥來自中國與印度，一旦發生地緣政治衝突、交通運輸中斷或製造停產等情況，都可能對各國醫療體系造成衝擊。因此，美國、歐盟與日本近年已陸續推動關鍵藥品在地化政策，將醫藥供應視為國家安全的重要一環。

府方人士表示，明天登場的委員會預計將針對台灣推動藥物韌性整備計畫，如何在全球供應鏈重組趨勢下，強化國產製藥產業，確保醫療體系穩定運作，整體政策也將透過跨部會合作推動。

歐盟 醫療器材 藥品

相關新聞

總統接見傑出資訊人才獎得主 張耀中籲AI新十大建設強化東部智慧醫療

賴清德總統2日接見2025年資訊月「傑出資訊人才獎」獲獎者。國立台東大學研發長張耀中教授向總統呈遞區域智慧均衡發展政策建言。張耀中強調，面對高齡社會，距離不應是決定生命的變數，期盼政府透過AI新十大建設挹注東部研發資源，縮短城鄉醫療落差，讓 AI 科技成為偏鄉居民最堅實的生命後盾，落實健康台灣願景。

書記官專業加給28年未調整 今獲核定調增29.15%至6070元

全國書記官鬧人力荒，法務部今指出，為肯定書記官長期以來在司法實務工作中所付出的專業與辛勞，自2019年起研議調增書記官增支專業加給，今獲行政院核定同意，調增數額參照1997年修正迄今軍公教員工待遇累進調幅約29.15%，由4700元調增至6070元，本月1日起生效。

林佳龍以總統特使身分訪問吐瓦魯 將實地參訪台吐深化合作成果

外交部長林佳龍以賴清德總統特使身分前往我國位於太平洋友邦吐瓦魯，4日已抵達吐國，代表台灣政府向吐瓦魯致意，並將展開一系列訪問行程。在吐國的歡迎儀式中，林佳龍與吐瓦魯總理戴斐立（Hon. Feleti Teo）及多位政要會晤。林佳龍表示，期待此行實地參訪台吐深化合作的具體成果。

從新板百萬行情到Tpark崛起　「遠雄信義CENTER」價值浮現

在全球供應鏈重組與關稅政策調整之際，台灣半導體與科技產業供應鏈的硬實力，是全球AI時代的最強國際籌碼與兵家必爭之地，專家指出，當製造業由代工走向高值化與研發導向，企業對於具備形象、機能與長期增值潛力的

影／性平三法修法兩周年 民團指條文與實務落差漸浮現

勵馨基金會執行長王玥好、立委范雲、性平學生倡議連線代表何𠎀恩、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、勵馨基金會副執行長王淑芬，上午在立法院舉行「法律到實務之間差多遠?性平三法修法兩周年實務檢視」記者會。會中就校園、職場與社會三大場域提出實務觀察與修法建議。指性平三法自修法上路即將屆滿兩年，制度改革確實帶動申訴意識提升，但法律條文與第一線實務之間的落差也逐漸浮現。

歷史上的今天／1956環遊世界 卜克總統郵輪載71人登台

1956年3月4日，美國和加拿大71名環遊世界的男女旅客，當日下午4時半由美國總統輪船公司（The American President Lines）一艘豪華的郵輪「卜克總統」號（President Polk）載到了基隆，這71名環遊世界的旅客中，有27對夫婦，其中一對帶著3名子女，整團旅客中年紀最長的是76歲，最小的只有3歲。他們分別從紐約、舊金山和波士頓購買了船票。

