西班牙當代藝博會 台灣任主題國推專題展

中央社／ 台北4日電

西班牙 Hybrid Art Fair當代藝術博覽會邁入10週年，文化部駐西班牙代表處文化組與其合作擔任主題國，推出「台灣潮—間歇之力」專題，期望以作品讓台灣與世界展開對話。

「台灣潮—間歇之力」專題展由「走路草農／藝團」擔任策展團隊，他們今天透過文化部新聞稿表示，本次展出涵蓋工藝、書畫、攝影、新媒體與複合媒材等作品，不單是透過作品來認識台灣，更希望藉由藝術實踐的閱讀，發現形塑台灣潮流的歷史動能與當代張力，如何體現在展出7名藝術家的作品中。

Hybrid Art Fair當代藝術博覽會聚焦實驗性提案、現地裝置藝術及跨界混搭的創新形式，盼發掘具潛力的新銳藝術家，今年展會匯聚來自美國、阿根廷、日本、瑞士、德國等11個國家共39個參展單位。

「台灣潮—間歇之力」專題展此次參展藝術家包含劉星佑、陳漢聲、陳昱榮、羅懿君、楊寓寧、江枚芳及李恆等7名藝術家，並邀請藝術家赴西班牙與歐洲策展人、藝術家、收藏家等當代藝術領域專業人士及觀眾交流。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，今年駐西組邀請「走路草農／藝團」以台灣主題國概念策劃台灣專區，規劃共5個展間。此次與展會合作，不僅展現Hybrid藝博會對台灣藝術家的重視，更彰顯台灣與西班牙之間深厚的藝術交流情誼。

2026 Hybrid Art Fair當代藝術博覽會「台灣潮—間歇之力」專題展在當地時間5日起展出至8日。

阿根廷 裝置藝術 文化部

