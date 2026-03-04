國藝會第11屆董監事出爐 彭俊亨當選新任董事長

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
國藝會第10屆董事長林淇瀁（向陽）（左）交接予第11屆董事長彭俊亨（右）。圖／國藝會提供
國藝會第10屆董事長林淇瀁（向陽）（左）交接予第11屆董事長彭俊亨（右）。圖／國藝會提供

財團法人國家文化藝術基金會今日召開第11屆董事會第一次會議，由全體董事互選出彭俊亨為第11屆董事長。文化部長李遠表示，對於第10屆董事長林淇瀁（向陽）及董監事，不僅持續讓國藝會作為守護藝文工作者的最佳夥伴角色，亦積極透過投資、企業合作等壯大資源，今年也將正式進駐空總，為國藝會創造更永續的未來及與藝文界更緊密的關係，他表達衷心的感謝之意。

李遠表示，國藝會自1996年成立，陪伴台灣藝文產業及藝文工作者整整30年的時間。作為台灣最重要的藝文中介組織，國藝會一直致力於為藝文工作者創造更好的展演環境，並且透過常態與專案補助扶植藝文發展，進而走向世界。同時，國藝會也持續開拓民間資源，讓台灣整體社會成為藝文產業的重要支持者。

李遠表示，相信國藝會在正式搬遷進入空總後，將以更無距離的空間及服務，更親近與文化界間的互動，並加強人力培訓、協助不同領域相互交流與跨域，更為具體實踐國藝會任務及位於台北核心區的空總，作為面向創作者及社會開放的藝文機構角色，創造新局。

李遠指出，為延續30年歷屆董監事及全體同仁為國藝會奠定的穩固及永續基礎，文化部依「國家文化藝術基金會設置條例」、「國家文化藝術基金會董監事遴聘辦法」等規定，經各界推薦及遴選小組會議後，遴選包含文學與出版、表演藝術、視覺藝術、建築與文化資產、社區營造與博物館、數位科技與新媒體藝術、影視音、文化政策與文化研究、多元族群、財經、法律等11類專業領域人選，並考量性別比例以任一性別達40%，以及族群、區域分布等衡平性後，提請行政院核聘為第11屆董監事。

董事中，續聘董事包含獨立策展人李韻儀、國立成功大學藝術研究所名譽教授施德玉、國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系教授陳永賢、國立台灣大學臺灣文學研究所教授黃美娥、財團法人台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌、國立台灣師範大學美術學系名譽教授蘇憲法；新聘董事包含國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所副教授級專技人員兼研發長于國華、實踐大學建築設計學系教授王俊雄、資深製作人李慧娜、國立台灣大學戲劇學系暨研究所教授林鶴宜、國立故宮博物院前院長林正儀、義美食品股份有限公司董事長高志尚、國立政治大學台灣文學研究所特聘教授范銘如、國立台灣藝術大學舞蹈學系教授曾照薰、財團法人台灣生活美學基金會董事長彭俊亨、客家委員會前主任委員楊長鎮、國立中正大學傳播學系副教授級專技人員蔡崇隆、國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所退休教授賴瑛瑛、文化部政務次長李靜慧、外交部常務次長葛葆萱、原住民族委員會常務副主任委員杜張梅莊Adralriw Abaliusu。

 監事部分，續聘監事為國立台北藝術大學藝術與人文教育研究所副教授容淑華、美商Bluebird worldwide Inc.獨立董事黃時中；另新聘監事為萬國法律事務所資深合夥律師林發立、國立臺北藝術大學前校長楊其文、行政院主計總處綜合規劃處副處長羅莉婷。

 

