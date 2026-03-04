總統接見傑出資訊人才獎得主 張耀中籲AI新十大建設強化東部智慧醫療

賴清德總統2日接見2025年資訊月「傑出資訊人才獎」獲獎者。國立台東大學研發長張耀中教授向總統呈遞區域智慧均衡發展政策建言。張耀中強調，面對高齡社會，距離不應是決定生命的變數，期盼政府透過AI新十大建設挹注東部研發資源，縮短城鄉醫療落差，讓 AI 科技成為偏鄉居民最堅實的生命後盾，落實健康台灣願景。

從數位平權到生命守護：跨越廿載的研發使命

張耀中自2006年起帶著對教育的熱誠東漂至台東深耕，至今已屆廿載。這20年來，他的足跡踏遍花東偏鄉，早期致力於打破數位鴻溝，讓偏鄉孩子能透過網路看見世界，致力於資通訊平權教育。然而，在長期深入基層的過程中，他深刻感受到偏鄉居民最沉痛的缺口在於醫療資源。

正是這份感同身受的疼惜，促使他帶領研究團隊轉型至智慧醫療關鍵技術研發，張耀中感性表示，科技研發最終應回歸人本價值，在資源相對稀缺的東部，運用AI技術建構具備數位韌性的醫療網絡，已成為當前最重要的研發使命。

核心建言：讓 AI 新十大建設在東部紮根

張耀中特別向總統提出充滿溫度的政策建言，希望落實區域智慧均衡發展：

設立「東部智慧醫療研發與算力中心」：建請政府專案投入，在東部打造高階AI算力中心，藉此吸引高階科技人才紮根，發展在地可信賴之智慧醫療關鍵技術。

建置「跨層級醫護聯動示範區」：整合學術研發能量，鏈結台東馬偕醫院、台灣在宅醫療學會與都蘭診所等，共同建構跨層級醫護聯動示範區，落實長者在宅就能獲得專業醫療守護。

實踐「東部研發、全國加值」願景：建議將東部研發之智慧醫療系統納入大南方產業鏈，藉由東部獨特的實地場域驗證，將其打造為臺灣AI公益化的應用標竿，進而落實區域均衡發展。

總統肯定：科技研發應具備社會關懷的溫度

總統高度肯定張耀中在偏鄉研發與人才培育的卓越貢獻，特別是將學術研究轉化為解決偏鄉醫療痛點的實務應用。總統於現場給予積極回應，指示衛福部研議整合東部智慧醫療之研發量能，並責成數發部針對「臺東算力中心」等提案展開專業評估與資源對接。總統強調，政府將持續擴大算力基礎建設，打造智慧生活圈。

張耀中的獲獎，不僅彰顯其學術上的卓越成就，更展現他20年如一日、深耕守護東部土地的人文情懷。「獲獎是責任的承擔，更是為偏鄉發聲的起點。」張耀中強調，東部具備極佳的臨床驗證環境，若能精準挹注研發量能並強化資源對接，將能有效帶動在地AI人才培育。他期盼，在政府支持臺東算力中心的基礎上，能進一步完善智慧醫療網絡，讓台東不僅是觀光勝地，更是翻轉偏鄉命運、守護健康的科技重鎮。