總統接見傑出資訊人才獎得主 張耀中籲AI新十大建設強化東部智慧醫療

聯合報／ 台北訊
台東大學研發長張耀中（左）遞交建言書給賴總統。 圖／總統府提供
台東大學研發長張耀中（左）遞交建言書給賴總統。 圖／總統府提供

賴清德總統2日接見2025年資訊月「傑出資訊人才獎」獲獎者。國立台東大學研發長張耀中教授向總統呈遞區域智慧均衡發展政策建言。張耀中強調，面對高齡社會，距離不應是決定生命的變數，期盼政府透過AI新十大建設挹注東部研發資源，縮短城鄉醫療落差，讓 AI 科技成為偏鄉居民最堅實的生命後盾，落實健康台灣願景。

從數位平權到生命守護：跨越廿載的研發使命

張耀中自2006年起帶著對教育的熱誠東漂至台東深耕，至今已屆廿載。這20年來，他的足跡踏遍花東偏鄉，早期致力於打破數位鴻溝，讓偏鄉孩子能透過網路看見世界，致力於資通訊平權教育。然而，在長期深入基層的過程中，他深刻感受到偏鄉居民最沉痛的缺口在於醫療資源。

正是這份感同身受的疼惜，促使他帶領研究團隊轉型至智慧醫療關鍵技術研發，張耀中感性表示，科技研發最終應回歸人本價值，在資源相對稀缺的東部，運用AI技術建構具備數位韌性的醫療網絡，已成為當前最重要的研發使命。

核心建言：讓 AI 新十大建設在東部紮根

張耀中特別向總統提出充滿溫度的政策建言，希望落實區域智慧均衡發展：

設立「東部智慧醫療研發與算力中心」：建請政府專案投入，在東部打造高階AI算力中心，藉此吸引高階科技人才紮根，發展在地可信賴之智慧醫療關鍵技術。

建置「跨層級醫護聯動示範區」：整合學術研發能量，鏈結台東馬偕醫院、台灣在宅醫療學會與都蘭診所等，共同建構跨層級醫護聯動示範區，落實長者在宅就能獲得專業醫療守護。

實踐「東部研發、全國加值」願景：建議將東部研發之智慧醫療系統納入大南方產業鏈，藉由東部獨特的實地場域驗證，將其打造為臺灣AI公益化的應用標竿，進而落實區域均衡發展。

總統肯定：科技研發應具備社會關懷的溫度

總統高度肯定張耀中在偏鄉研發與人才培育的卓越貢獻，特別是將學術研究轉化為解決偏鄉醫療痛點的實務應用。總統於現場給予積極回應，指示衛福部研議整合東部智慧醫療之研發量能，並責成數發部針對「臺東算力中心」等提案展開專業評估與資源對接。總統強調，政府將持續擴大算力基礎建設，打造智慧生活圈。

張耀中的獲獎，不僅彰顯其學術上的卓越成就，更展現他20年如一日、深耕守護東部土地的人文情懷。「獲獎是責任的承擔，更是為偏鄉發聲的起點。」張耀中強調，東部具備極佳的臨床驗證環境，若能精準挹注研發量能並強化資源對接，將能有效帶動在地AI人才培育。他期盼，在政府支持臺東算力中心的基礎上，能進一步完善智慧醫療網絡，讓台東不僅是觀光勝地，更是翻轉偏鄉命運、守護健康的科技重鎮。

台東大學

書記官專業加給28年未調整 今獲核定調增29.15%至6070元

全國書記官鬧人力荒，法務部今指出，為肯定書記官長期以來在司法實務工作中所付出的專業與辛勞，自2019年起研議調增書記官增支專業加給，今獲行政院核定同意，調增數額參照1997年修正迄今軍公教員工待遇累進調幅約29.15%，由4700元調增至6070元，本月1日起生效。

林佳龍以總統特使身分訪問吐瓦魯 將實地參訪台吐深化合作成果

外交部長林佳龍以賴清德總統特使身分前往我國位於太平洋友邦吐瓦魯，4日已抵達吐國，代表台灣政府向吐瓦魯致意，並將展開一系列訪問行程。在吐國的歡迎儀式中，林佳龍與吐瓦魯總理戴斐立（Hon. Feleti Teo）及多位政要會晤。林佳龍表示，期待此行實地參訪台吐深化合作的具體成果。

從新板百萬行情到Tpark崛起　「遠雄信義CENTER」價值浮現

在全球供應鏈重組與關稅政策調整之際，台灣半導體與科技產業供應鏈的硬實力，是全球AI時代的最強國際籌碼與兵家必爭之地，專家指出，當製造業由代工走向高值化與研發導向，企業對於具備形象、機能與長期增值潛力的

影／性平三法修法兩周年 民團指條文與實務落差漸浮現

勵馨基金會執行長王玥好、立委范雲、性平學生倡議連線代表何𠎀恩、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、勵馨基金會副執行長王淑芬，上午在立法院舉行「法律到實務之間差多遠?性平三法修法兩周年實務檢視」記者會。會中就校園、職場與社會三大場域提出實務觀察與修法建議。指性平三法自修法上路即將屆滿兩年，制度改革確實帶動申訴意識提升，但法律條文與第一線實務之間的落差也逐漸浮現。

歷史上的今天／1956環遊世界 卜克總統郵輪載71人登台

1956年3月4日，美國和加拿大71名環遊世界的男女旅客，當日下午4時半由美國總統輪船公司（The American President Lines）一艘豪華的郵輪「卜克總統」號（President Polk）載到了基隆，這71名環遊世界的旅客中，有27對夫婦，其中一對帶著3名子女，整團旅客中年紀最長的是76歲，最小的只有3歲。他們分別從紐約、舊金山和波士頓購買了船票。

