書記官專業加給28年未調整 今獲核定調增29.15%至6070元

全國書記官鬧人力荒，法務部今指出，為肯定書記官長期以來在司法實務工作中所付出的專業與辛勞，自2019年起研議調增書記官增支專業加給，今獲行政院核定同意，調增數額參照1997年修正迄今軍公教員工待遇累進調幅約29.15%，由4700元調增至6070元，本月1日起生效。

書記官人力問題普遍存在於全國各院、檢機關，依數據顯示，書記官面臨嚴重缺工與低報到率危機，新北地院甚至出現僅2.8%的極低報到率。

法務部今天表示，書記官是司法系統的第一線工作者，負責記錄行政業務，是審判、偵辦及執行業務工作中重要的一環，工作內容涉及必須嚴格執行的細節及程序，更需運用司法實務經驗及法律專業知識確保案件進度。

1997年迄今新增重大業務如戒癮治療、家庭暴力防治法案件通報機制、執行暫時安置作業及打詐法制等，致書記官受理案件量逐年成長，自1997年平均每位1332件成長至224年3803件，但近5年書記官類科提缺報到率由66.20％降至56.58%，離職率由1.82％升至3.94％，已嚴重影響書記官人力甄補。

法務部說，為利留才攬才，且基於書記官增支專業加給已28年未調整，經會商司法院後向行政院提出調增案並終獲同意核定。

另外，法務部說，為因應近年案件量逐年增加，已同時自源頭檢討業務減量，及導入AI與數位工具輔助作業，期透過運用科技化、自動化及流程簡化等方式改善書記官工作負荷，做書記官同仁的後盾，共同守護司法品質與社會公平正義。