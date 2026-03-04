快訊

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

書記官專業加給28年未調整 今獲核定調增29.15%至6070元

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

全國書記官鬧人力荒，法務部今指出，為肯定書記官長期以來在司法實務工作中所付出的專業與辛勞，自2019年起研議調增書記官增支專業加給，今獲行政院核定同意，調增數額參照1997年修正迄今軍公教員工待遇累進調幅約29.15%，由4700元調增至6070元，本月1日起生效。

書記官人力問題普遍存在於全國各院、檢機關，依數據顯示，書記官面臨嚴重缺工與低報到率危機，新北地院甚至出現僅2.8%的極低報到率。

法務部今天表示，書記官是司法系統的第一線工作者，負責記錄行政業務，是審判、偵辦及執行業務工作中重要的一環，工作內容涉及必須嚴格執行的細節及程序，更需運用司法實務經驗及法律專業知識確保案件進度。

1997年迄今新增重大業務如戒癮治療、家庭暴力防治法案件通報機制、執行暫時安置作業及打詐法制等，致書記官受理案件量逐年成長，自1997年平均每位1332件成長至224年3803件，但近5年書記官類科提缺報到率由66.20％降至56.58%，離職率由1.82％升至3.94％，已嚴重影響書記官人力甄補。

法務部說，為利留才攬才，且基於書記官增支專業加給已28年未調整，經會商司法院後向行政院提出調增案並終獲同意核定。

另外，法務部說，為因應近年案件量逐年增加，已同時自源頭檢討業務減量，及導入AI與數位工具輔助作業，期透過運用科技化、自動化及流程簡化等方式改善書記官工作負荷，做書記官同仁的後盾，共同守護司法品質與社會公平正義。

司法院 行政院 書記官

延伸閱讀

社安求才 桃園、台中強化社工進用率

苗栗縣府團隊3月1日組織再造 今天公布相關主管異動、升遷名單

教職嘆運動競賽裁判費太低…屏東縣府：已調高 未來會滾動調整

基層無感 中市推AI納入公務員訓練

相關新聞

書記官專業加給28年未調整 今獲核定調增29.15%至6070元

全國書記官鬧人力荒，法務部今指出，為肯定書記官長期以來在司法實務工作中所付出的專業與辛勞，自2019年起研議調增書記官增支專業加給，今獲行政院核定同意，調增數額參照1997年修正迄今軍公教員工待遇累進調幅約29.15%，由4700元調增至6070元，本月1日起生效。

林佳龍以總統特使身分訪問吐瓦魯 將實地參訪台吐深化合作成果

外交部長林佳龍以賴清德總統特使身分前往我國位於太平洋友邦吐瓦魯，4日已抵達吐國，代表台灣政府向吐瓦魯致意，並將展開一系列訪問行程。在吐國的歡迎儀式中，林佳龍與吐瓦魯總理戴斐立（Hon. Feleti Teo）及多位政要會晤。林佳龍表示，期待此行實地參訪台吐深化合作的具體成果。

從新板百萬行情到Tpark崛起　「遠雄信義CENTER」價值浮現

在全球供應鏈重組與關稅政策調整之際，台灣半導體與科技產業供應鏈的硬實力，是全球AI時代的最強國際籌碼與兵家必爭之地，專家指出，當製造業由代工走向高值化與研發導向，企業對於具備形象、機能與長期增值潛力的

影／性平三法修法兩周年 民團指條文與實務落差漸浮現

勵馨基金會執行長王玥好、立委范雲、性平學生倡議連線代表何𠎀恩、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、勵馨基金會副執行長王淑芬，上午在立法院舉行「法律到實務之間差多遠?性平三法修法兩周年實務檢視」記者會。會中就校園、職場與社會三大場域提出實務觀察與修法建議。指性平三法自修法上路即將屆滿兩年，制度改革確實帶動申訴意識提升，但法律條文與第一線實務之間的落差也逐漸浮現。

歷史上的今天／1956環遊世界 卜克總統郵輪載71人登台

1956年3月4日，美國和加拿大71名環遊世界的男女旅客，當日下午4時半由美國總統輪船公司（The American President Lines）一艘豪華的郵輪「卜克總統」號（President Polk）載到了基隆，這71名環遊世界的旅客中，有27對夫婦，其中一對帶著3名子女，整團旅客中年紀最長的是76歲，最小的只有3歲。他們分別從紐約、舊金山和波士頓購買了船票。

土方之亂掀價格異常疑慮…國土署指平均處理費1235元 北市竹市彰化最貴

國土署今天說，目前全台平均處理土石方費用為新台幣1235元，平均費用最高為台北市，其次為新竹市與彰化縣，都超過每立方公尺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。