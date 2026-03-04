林佳龍出訪吐瓦魯 參訪智慧醫療、智慧農業合作成果

外交部長林佳龍在社群媒體表示，他今天以總統特使身份抵達吐瓦魯，已與吐瓦魯總理戴斐立會晤，接著將參訪兩國在智慧醫療、智慧農業的合作成果。這次是他第3度來到吐瓦魯，首次在當地過夜。

林佳龍以總統賴清德特使身份出訪友邦吐瓦魯，稍早於臉書發文以吐瓦魯語「Talofa」問好，並說明4日已抵達吐瓦魯，代表政府向吐瓦魯致意，落地就受到吐瓦魯政府隆重歡迎儀式與傳統舞蹈迎接，真切感受到台吐建交47年來深厚且溫暖的邦誼。

林佳龍說，很高興在吐國歡迎儀式與戴斐立（FeletiTeo）及多位政要會晤。此行是他第3次訪問吐瓦魯，也將首度在當地過夜。

林佳龍指出，他就任外交部長以來，積極推動「總合外交」並啟動「榮邦計畫」，全面深化與友邦在各領域的夥伴關係。去年11月戴斐立訪台期間，台吐雙方簽署3項協議，其中「台吐團結共榮條約」正積極落實、深化雙邊合作。

林佳龍表示，此行將參訪台吐智慧醫療與智慧農業合作成果，並就數位、醫衛及氣候變遷等議題深入交流。台灣與吐瓦魯共享民主、自由與法治的價值，雙方珍惜彼此的信任，也將持續攜手前行，共創繁榮。