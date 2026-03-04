台股35K台積電破2K 「遠雄信義CENTER」迎科技廠辦置產熱

板橋Tpark園區是新北微笑曲線科技廊帶五大金磚園區樞紐，「遠雄信義CENTER」以首席地段優勢，搶先卡位Tpark科技廠辦置產熱。 圖／遠雄信義CENTER 提供

在全球供應鏈重組與關稅政策調整之際，台灣半導體與科技產業供應鏈的硬實力，是全球AI時代的最強國際籌碼與兵家必爭之地，專家指出，當製造業由代工走向高值化與研發導向，企業對於具備形象、機能與長期增值潛力的「科技廠辦」需求同步升溫，帶動商用不動產市場新一波動能。台灣房市與商用不動產也呈現互相拉抬的發展軌跡，北士科輝達效應帶動區域住商行情雙雙噴發，就是最佳實例。新北則以政經核心新板特區，率先在突破新北百萬大關，隨後府中、亞東醫院先後破百萬，最高單價達121萬，緊鄰TPARK園區旁的預售科技廠辦「遠雄信義CENTER」在谷歌等全球龍頭企業進駐的帶動下，站上6字頭行情，值得注意的是在長虹股東會預告今年土城新廠辦推案有望破6的帶動下，有望進一步推升更靠近新板核心的Tpark周邊廠辦價值。

遠雄房地產行銷協理林英達以「遠雄信義CENTER」為例，指出板橋科技廠辦有3大買盤出籠支撐，第一是板橋在地企業舊廠產線外加碼布局升級、就近規劃廠辦分離的新企業門面，與獲利轉購企業資產的需求出籠。第二是排隊等遠東通訊園區TPKI、TPKH落成的企業，與谷歌其他世界級大廠的台灣供應鏈廠商，直接買在國際客戶旁深化業務連結緊密度。第三是台股開春站上35k、台積電破2k，置產客獲利股轉房，尤其黃仁勳年前訪台一句「我們需要很多的椅子」發揮關鍵作用，置產客目光看向AI和科技業需求大爆發的商用不動產標的，尤其是板橋市區、Tpark周邊供不應求的科技廠辦最受青睞，看好大型企業為主要租客源遠勝土城與中永和。

「遠雄信義CENTER」除板橋五鐵共構外，交通動能透過65快串聯五股泰山、新莊副都心、土城板橋等產業聚落，快速連結中山高與國道3號。 圖／遠雄信義CENTER 提供

多年來新北產業逐步發展出包括林口龜山華亞科與AI園區、土城鴻海園區、中和遠東ABC、新店寶橋寶高原區、汐科，構成「微笑曲線科技廊帶」五大金磚。

而板橋則在TparkAI、軟體、資通訊電子等多元科技領域，與新板政經核心、五鐵共構等多軸心複合優勢發展 ，「大新板共軸計畫」逐步成形，成為新北微笑科技廊帶的軸心。

「遠雄信義CENTER」是新北罕見位居板橋市心的科技廠辦總部案，坐擁亞東醫院商圈與板南線捷運站點優勢，消費機能與工商服務業態成熟度居新北各產業聚落之首。 圖／遠雄信義CENTER 提供

Tpark第一環「遠雄信義CENTER」基地1028坪，最小廠戶100坪起，單層約445坪，採邊建邊售，取得黃金級綠建築候選資格，是遠東通訊園區旁唯一ESG科技廠辦總部預售案，具產業廊道戰略地位，有板橋交通建設完善與人口紅利支撐，使企業選址和置產買盤不再侷限傳統工業區，而是朝向具產業群聚與城市中心機能整合的科技城市。

