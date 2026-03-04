快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

台股35K台積電破2K 「遠雄信義CENTER」迎科技廠辦置產熱

文／ 遠雄信義CENTER 提供

板橋Tpark園區是新北微笑曲線科技廊帶五大金磚園區樞紐，「遠雄信義CENTER」以首席地段優勢，搶先卡位Tpark科技廠辦置產熱。 圖／遠雄信義CENTER 提供
板橋Tpark園區是新北微笑曲線科技廊帶五大金磚園區樞紐，「遠雄信義CENTER」以首席地段優勢，搶先卡位Tpark科技廠辦置產熱。 圖／遠雄信義CENTER 提供

在全球供應鏈重組與關稅政策調整之際，台灣半導體與科技產業供應鏈的硬實力，是全球AI時代的最強國際籌碼與兵家必爭之地，專家指出，當製造業由代工走向高值化與研發導向，企業對於具備形象、機能與長期增值潛力的「科技廠辦」需求同步升溫，帶動商用不動產市場新一波動能。台灣房市與商用不動產也呈現互相拉抬的發展軌跡，北士科輝達效應帶動區域住商行情雙雙噴發，就是最佳實例。新北則以政經核心新板特區，率先在突破新北百萬大關，隨後府中、亞東醫院先後破百萬，最高單價達121萬，緊鄰TPARK園區旁的預售科技廠辦「遠雄信義CENTER」在谷歌等全球龍頭企業進駐的帶動下，站上6字頭行情，值得注意的是在長虹股東會預告今年土城新廠辦推案有望破6的帶動下，有望進一步推升更靠近新板核心的Tpark周邊廠辦價值。

遠雄房地產行銷協理林英達以「遠雄信義CENTER」為例，指出板橋科技廠辦有3大買盤出籠支撐，第一是板橋在地企業舊廠產線外加碼布局升級、就近規劃廠辦分離的新企業門面，與獲利轉購企業資產的需求出籠。第二是排隊等遠東通訊園區TPKI、TPKH落成的企業，與谷歌其他世界級大廠的台灣供應鏈廠商，直接買在國際客戶旁深化業務連結緊密度。第三是台股開春站上35k、台積電破2k，置產客獲利股轉房，尤其黃仁勳年前訪台一句「我們需要很多的椅子」發揮關鍵作用，置產客目光看向AI和科技業需求大爆發的商用不動產標的，尤其是板橋市區、Tpark周邊供不應求的科技廠辦最受青睞，看好大型企業為主要租客源遠勝土城與中永和。

「遠雄信義CENTER」除板橋五鐵共構外，交通動能透過65快串聯五股泰山、新莊副都心、土城板橋等產業聚落，快速連結中山高與國道3號。 圖／遠雄信義CENTER 提供
「遠雄信義CENTER」除板橋五鐵共構外，交通動能透過65快串聯五股泰山、新莊副都心、土城板橋等產業聚落，快速連結中山高與國道3號。 圖／遠雄信義CENTER 提供

多年來新北產業逐步發展出包括林口龜山華亞科與AI園區、土城鴻海園區、中和遠東ABC、新店寶橋寶高原區、汐科，構成「微笑曲線科技廊帶」五大金磚。

而板橋則在TparkAI、軟體、資通訊電子等多元科技領域，與新板政經核心、五鐵共構等多軸心複合優勢發展 ，「大新板共軸計畫」逐步成形，成為新北微笑科技廊帶的軸心。

「遠雄信義CENTER」是新北罕見位居板橋市心的科技廠辦總部案，坐擁亞東醫院商圈與板南線捷運站點優勢，消費機能與工商服務業態成熟度居新北各產業聚落之首。 圖／遠雄信義CENTER 提供
「遠雄信義CENTER」是新北罕見位居板橋市心的科技廠辦總部案，坐擁亞東醫院商圈與板南線捷運站點優勢，消費機能與工商服務業態成熟度居新北各產業聚落之首。 圖／遠雄信義CENTER 提供

Tpark第一環「遠雄信義CENTER」基地1028坪，最小廠戶100坪起，單層約445坪，採邊建邊售，取得黃金級綠建築候選資格，是遠東通訊園區旁唯一ESG科技廠辦總部預售案，具產業廊道戰略地位，有板橋交通建設完善與人口紅利支撐，使企業選址和置產買盤不再侷限傳統工業區，而是朝向具產業群聚與城市中心機能整合的科技城市。

遠雄信義CENTER｜100坪-4600坪
了解更多：https://www.fgrealty.tw/8qclyz
預約鑑賞：0800-502-555

相關新聞

林佳龍以總統特使身分訪問吐瓦魯 將實地參訪台吐深化合作成果

外交部長林佳龍以賴清德總統特使身分前往我國位於太平洋友邦吐瓦魯，4日已抵達吐國，代表台灣政府向吐瓦魯致意，並將展開一系列訪問行程。在吐國的歡迎儀式中，林佳龍與吐瓦魯總理戴斐立（Hon. Feleti Teo）及多位政要會晤。林佳龍表示，期待此行實地參訪台吐深化合作的具體成果。

台股35K台積電破2K 「遠雄信義CENTER」迎科技廠辦置產熱

在全球供應鏈重組與關稅政策調整之際，台灣半導體與科技產業供應鏈的硬實力，是全球AI時代的最強國際籌碼與兵家必爭之地，專家指出，當製造業由代工走向高值化與研發導向，企業對於具備形象、機能與長期增值潛力的

影／性平三法修法兩周年 民團指條文與實務落差漸浮現

勵馨基金會執行長王玥好、立委范雲、性平學生倡議連線代表何𠎀恩、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、勵馨基金會副執行長王淑芬，上午在立法院舉行「法律到實務之間差多遠?性平三法修法兩周年實務檢視」記者會。會中就校園、職場與社會三大場域提出實務觀察與修法建議。指性平三法自修法上路即將屆滿兩年，制度改革確實帶動申訴意識提升，但法律條文與第一線實務之間的落差也逐漸浮現。

歷史上的今天／1956環遊世界 卜克總統郵輪載71人登台

1956年3月4日，美國和加拿大71名環遊世界的男女旅客，當日下午4時半由美國總統輪船公司（The American President Lines）一艘豪華的郵輪「卜克總統」號（President Polk）載到了基隆，這71名環遊世界的旅客中，有27對夫婦，其中一對帶著3名子女，整團旅客中年紀最長的是76歲，最小的只有3歲。他們分別從紐約、舊金山和波士頓購買了船票。

土方之亂掀價格異常疑慮…國土署指平均處理費1235元 北市竹市彰化最貴

國土署今天說，目前全台平均處理土石方費用為新台幣1235元，平均費用最高為台北市，其次為新竹市與彰化縣，都超過每立方公尺...

誰賣的？台積電最後一盤爆7869張賣單收1935元

window.location.href="https://vip.udn.com/vip/story/122467/9357078?from=udn-category";

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。