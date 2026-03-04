影／性平三法修法兩周年 民團指條文與實務落差漸浮現

勵馨基金會執行長王玥好、立委范雲、性平學生倡議連線代表何𠎀恩、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、勵馨基金會副執行長王淑芬，上午在立法院舉行「法律到實務之間差多遠?性平三法修法兩周年實務檢視」記者會。會中就校園、職場與社會三大場域提出實務觀察與修法建議。指性平三法自修法上路即將屆滿兩年，制度改革確實帶動申訴意識提升，但法律條文與第一線實務之間的落差也逐漸浮現。

勵馨基金會執行長王玥好表示，修法上路兩年案量上升反映社會對性騷擾零容忍的期待。王玥好表示，實務現場仍存在三大共通性問題，首先是案件急增，人力與專業支持不足。第二、三法界定與適用範圍交錯，實務操作仍混淆。第三、制度與法規仍有不足，需持續修法精。

王玥好強調，制度改革不能只停留在法條修正，必須同步落實人力配置、專業培訓與創傷知情支持。才能真正保護被害人，避免制度本身成為新的傷害來源。