波蘭點名台灣為關鍵技術夥伴 外交部盼合作創造共榮

中央社／ 台北3日電
波蘭外交報告點名台灣為關鍵技術夥伴，外交部今天表示，部長林佳龍肯定波蘭持續關注印太地區，並期盼台波持續進行科技合作，創造互利共榮。 本報系資料照
波蘭外交報告點名台灣為關鍵技術夥伴，外交部今天表示，部長林佳龍肯定波蘭持續關注印太地區，並期盼台波持續進行科技合作，創造互利共榮。

波蘭外長席科斯基（Radosław Sikorski）日前發表年度外交政策報告，特別點名台灣，強調波蘭始終對與台灣在技術領域的合作保持高度興趣，並視其為確保波蘭在全球新秩序中保有話語權的關鍵。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍肯定波蘭持續關注印太地區，並特別提及波蘭與台灣夥伴展開科技合作的興趣。

外交部表示，波蘭與台灣共享民主、自由及法治等普世價值，近年在各界鼎力支持下，雙邊關係不斷推進，不僅在經貿、司法、教育、文化及生技醫療等領域緊密合作，也在半導體、資安、防疫等方面持續交流。

外交部期盼台灣與波蘭持續進行科技合作，讓民主夥伴透過科技與民主供應鏈合作，相互加值，創造互利共榮。

