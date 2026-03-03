土方之亂掀價格異常疑慮…國土署指平均處理費1235元 北市竹市彰化最貴

國土署今天說，目前全台平均處理土石方費用為新台幣1235元，平均費用最高為台北市，其次為新竹市與彰化縣，都超過每立方公尺2000元，已函請公平會協助調查異常情形；此外，台北港將民間土方收容範圍擴增至新竹縣市及宜蘭縣。

土方之亂引發各界矚目，內政部國土署透過新聞稿表示，內政部政務次長董建宏今天與國土署長蔡長展拜會公平交易委員會代理主委陳志民，針對土方收受費用異常波動情形進行意見交流。

董建宏表示，內政部除擴充土方去化暫置量能外，並持續公布土方收容區域量能及價格，以維護市場正常秩序。針對土石方市場價格異常情形，內政部日前已函請公平會協助啟動調查，今天也再次請公平會協助釐清是否有不當聯合行為或其他違反公平交易法的狀況。公平會現場回應，內政部及地方政府發現相關具體事證，可交由公平會立案調查。

董建宏表示，在行政院跨部會協調下，土石方去化問題已獲得相關配套措施協助，包括台北港原本規定民間土方收容範圍為北北基桃地區，進一步擴增納入新竹縣市及宜蘭縣；同時積極協助地方政府設置土方暫置場，紓解開挖中工程的出土需求。

董建宏說，另國土署營建剩餘土石方資訊服務中心網站（https://www.soilmove.tw/）公告各縣市土方處理費平均價格及收容場所容量，未來會持續更新資訊，供外界查詢。

蔡長展補充，目前調查結果顯示，全台平均處理費用為1235元，直轄市土石方處理費用平均每立方公尺為1545元，全國平均處理費用最高為台北市，其次為新竹市與彰化縣，都超過每立方公尺2000元。

此外，蔡長展說，截至昨天，全國裝機總申請量為7799輛，裝機中374輛，已有7425輛可上路，加上環境部環保車機及地方政府雙軌併行車輛，共有1萬4816輛可立即清運土石方，已足夠滿足土方運輸需求。

董建宏強調，相關業者應秉持誠信原則，合理訂定土方收受價格，切勿透過聯合行為哄抬費用，共同維護營建產業穩定發展與公共建設順利推動。