「 自由非理所當然」雪梨台僑紀念228 放映「尋找湯德章」深化民主自由

中央社／ 雪梨3日專電

為紀念228事件79週年，澳紐台灣協會2月28日於雪梨舉辦紀錄片「尋找湯德章」放映會，澳紐台灣協會代表顏杏芳致詞表示，回顧228的歷史有助廣大社會明白「自由並非理所當然」。

顏杏芳強調，在當今假訊息充斥的環境下，歷史真相與社會和解的重要性尤為關鍵。

當日到場致詞的還有駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉，他感謝主辦單位選在228這天舉辦如此深具意義的放映活動，並特別肯定郭美芬博士長期以多元方式向國際社會分享台灣的故事，協助澳洲社會更深入理解台灣得來不易的民主歷程。

吳正偉指出，電影不僅是歷史的重現，更是一面鏡子，提醒人們反思正義與身分認同；台灣的民主與自由從來不是理所當然，而是無數勇敢的人以犧牲換來；紀念228的意義在於正視歷史的傷痕、追求真相，唯有誠實面對過去，社會才能真正和解，並更加堅韌地向前。

他認為，在當前威權主義於世界各地擴張的時刻，這樣的反思尤顯重要，民主與自由需要持續守護，也仰賴集體的意志與行動。

吳正偉提到，他期盼透過放映會，深化對歷史的理解，並持續守護民主、人權與法治，讓台灣得來不易的民主與自由代代相傳。

紀錄片「尋找湯德章」揉合文獻追查、親族訪談與戲劇模擬，透過呈現湯德章的一生，以及受難者家屬與台南在地民眾的視角，反思台灣歷史中記憶與身分認同的掙扎，並呈現對正義、法治與自由尚未完成的追求。

這次放映活動獲得台灣二二八紀念基金會的支持，現場發放由北美台灣婦女會製作的百合胸章，並展示多本與白色恐怖歷史背景相關的參考書籍。放映結束後，許多觀眾留在戲院外持續交流與分享彼此的感受，也表達對協會未來舉辦讀書會及公共歷史活動的期待。

雪梨 歷史 228

相關新聞

不忍了！ 南韓電子入境卡仍列「中國台灣」 外交部將研議適當對等措施

南韓從去年2月起推出電子入境卡，將我國標註為中國台灣，外交部領務局近期發布訊息，南韓採電子及紙本入境卡併行，國人可以選擇填寫紙本入境卡入境。發言人蕭光偉說，韓方目前沒有取消紙本入境卡的時間表。我方將研議針對韓方採取適當對等措施。

土方之亂掀價格異常疑慮…國土署指平均處理費1235元 北市竹市彰化最貴

國土署今天說，目前全台平均處理土石方費用為新台幣1235元，平均費用最高為台北市，其次為新竹市與彰化縣，都超過每立方公尺...

誰賣的？台積電最後一盤爆7869張賣單收1935元

中東局勢緊張…外交部調升約旦、埃及旅遊警示為「橙色」 避免前往

美國與以色列對伊朗發動「史詩怒火行動」空襲行動，伊朗也對中東周邊地區發動大規模報復。外交部表示，已經將約旦、埃及的旅遊警示由「黃色」調升為「橙色」（避免前往），外交部提醒在當地國人，如遇飛彈、無人機或火箭攻擊，請立即尋找遮蔽物並就地避險，並與我國代表處保持聯繫。

美、伊開戰 約旦、埃及升至橙色旅遊警示「避免前往」

中東情勢持續緊張，外交部領務局今天將約旦和埃及的旅遊警示提升到「橙色」，請民眾非必要避免前往。在兩地民眾若遇急難需協助，...

美伊戰爭恐造成能源危機？ 許舒博：政府有責任讓民眾安心

工商團體今舉行春節聯誼會，對於美伊戰爭恐造成能源危機，商總理事長許舒博會前受訪時表示，台灣是沒有能源的國家，都要靠外國供應，因此不管油、氣都是重要的國安問題，在這個局勢之下，希望穩定的能源供應，否則對企業、家庭都是雪上加霜。

