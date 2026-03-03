中東局勢緊張…外交部調升約旦、埃及旅遊警示為「橙色」 避免前往

美國與以色列對伊朗發動「史詩怒火行動」空襲行動，伊朗也對中東周邊地區發動大規模報復。外交部表示，已經將約旦、埃及的旅遊警示由「黃色」調升為「橙色」（避免前往），外交部提醒在當地國人，如遇飛彈、無人機或火箭攻擊，請立即尋找遮蔽物並就地避險，並與我國代表處保持聯繫。

伊朗於美國及以色列於2月28日發動空襲後，對中東地區多國展開大規模報復，美國國務院已經針對中東14個國家、2地區發布「大規模撤離令」，要求當地美國公民在商業航班尚能運作時立即撤離。

依據美方評估，未來幾天約旦領空可能持續出現飛彈、無人機或火箭攻擊情形，埃及領空也可能受到伊朗報復影響，鑒於中東情勢持續惡化，為確保國人安全，外交部即日起將約旦、埃及之旅遊警示等級自黃色調整為「橙色」，提醒國人避免前往。

另外，對於約旦與敘利亞及伊拉克邊境、埃及－西奈半島、埃及與利比亞及蘇丹邊境則維持紅色旅遊警示。

外交部提醒在約旦、埃及的國人，密切注意周圍環境，如遇飛彈、無人機或火箭攻擊事件，請立即依據當地政府安全指引，尋找遮蔽物並就地避險，並與我國駐約旦代表處保持聯繫。

另外鑒於中東安全情勢變化迅速，呼籲國人短期內暫緩前往觀光及避免非必要旅行。倘仍須前往，外交部呼籲國人出國前，務必先至外交部領事事務局「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。另亦建議下載「旅外安全指南」APP 可隨時查詢旅外安全相關資訊。