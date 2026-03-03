美、伊開戰 約旦、埃及升至橙色旅遊警示「避免前往」

中東情勢持續緊張，外交部領務局今天將約旦和埃及的旅遊警示提升到「橙色」，請民眾非必要避免前往。在兩地民眾若遇急難需協助，可與駐約旦代表處聯絡。

美國國務院2日以美國與以色列在伊朗的戰爭為由，敦促美國公民即刻利用現有商業運輸方式離開包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列與巴勒斯坦自治區、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、敘利亞、阿拉伯聯合大公國以及葉門。

外交部領務局也調整旅遊警示燈號，將約旦和埃及自原本的「第二級：黃色注意」提升到「第三級：橙色避免前往」，約旦與敘利亞及伊拉克邊境以及埃及－西奈半島、埃及與利比亞及蘇丹邊境維持紅色旅遊警示。

領務局2日已將巴林、阿曼、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達等國調整到「第三級：橙色避免前往」，短期內暫緩前往觀光，並避免非必要旅行。伊朗、伊拉克、以色列、以色列黎巴嫩邊界地區、黎巴嫩、巴勒斯坦、約旦與敘利亞及伊拉克邊界、敘利亞、葉門是「第四級：紅色儘速離境」。

外交部提醒，在約旦和埃及的台灣民眾密切注意周圍環境，如遇飛彈、無人機或火箭攻擊事件，請立即尋找遮蔽物就地避險，並與駐約旦代表處保持聯繫。

民眾在埃及期間倘遭遇急難需要協助，請即撥打外貿協會開羅台灣貿易中心電話:+20-2-2813-3511，或撥打駐約旦代表處緊急聯絡電話：+962-79-5552605；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

關於美伊開火，外交部發言人蕭光偉今天於例行記者會表示，台灣作為國際民主社會的一員，支持國際社會協助伊朗人民追求自由、民主的努力，希望伊朗人民早日享有自由、民主與人權。外交部並譴責伊朗無差別的軍事攻擊。

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。