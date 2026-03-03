聽新聞
0:00 / 0:00
不忍了！ 南韓電子入境卡仍列「中國台灣」 外交部將研議適當對等措施
南韓從去年2月起推出電子入境卡，將我國標註為中國台灣，外交部領務局近期發布訊息，南韓採電子及紙本入境卡併行，國人可以選擇填寫紙本入境卡入境。發言人蕭光偉說，韓方目前沒有取消紙本入境卡的時間表。我方將研議針對韓方採取適當對等措施。
南韓從去年2月24日起推出電子入境卡，以便快速通關。不過，國人發現電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，我外交部多次要求更正，不過南韓政府至今沒有正面回應。近期傳出，南韓已從今年起全面採行電子入境卡，停發紙本。
外交部領事事務局網站近期公布，目前南韓落實電子入境卡及紙本入境卡併行，國人可以選擇填寫紙本入境卡入境。
蕭光偉表示，據了解，目前韓方仍採行電子入境卡及紙本入境卡併行的方式，且韓方已向我方表示，目前沒有取消紙本入境卡的時間表。外交部建議民眾選擇以填寫紙本方式入境。
蕭光偉強調，外交部及我國駐南韓代表處仍將持續與韓方溝通，並將研議針對韓方作法採取適當對等措施，期盼韓方能基於台韓民間友好關係儘速正面回應我方所請。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。