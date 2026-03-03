不忍了！ 南韓電子入境卡仍列「中國台灣」 外交部將研議適當對等措施

南韓從去年2月起推出電子入境卡，將我國標註為中國台灣，外交部領務局近期發布訊息，南韓採電子及紙本入境卡併行，國人可以選擇填寫紙本入境卡入境。發言人蕭光偉說，韓方目前沒有取消紙本入境卡的時間表。我方將研議針對韓方採取適當對等措施。

南韓從去年2月24日起推出電子入境卡，以便快速通關。不過，國人發現電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，我外交部多次要求更正，不過南韓政府至今沒有正面回應。近期傳出，南韓已從今年起全面採行電子入境卡，停發紙本。

外交部領事事務局網站近期公布，目前南韓落實電子入境卡及紙本入境卡併行，國人可以選擇填寫紙本入境卡入境。

蕭光偉表示，據了解，目前韓方仍採行電子入境卡及紙本入境卡併行的方式，且韓方已向我方表示，目前沒有取消紙本入境卡的時間表。外交部建議民眾選擇以填寫紙本方式入境。

蕭光偉強調，外交部及我國駐南韓代表處仍將持續與韓方溝通，並將研議針對韓方作法採取適當對等措施，期盼韓方能基於台韓民間友好關係儘速正面回應我方所請。