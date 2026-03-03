聽新聞
美伊戰爭恐造成能源危機？ 許舒博：政府有責任讓民眾安心
工商團體今舉行春節聯誼會，對於美伊戰爭恐造成能源危機，商總理事長許舒博會前受訪時表示，台灣是沒有能源的國家，都要靠外國供應，因此不管油、氣都是重要的國安問題，在這個局勢之下，希望穩定的能源供應，否則對企業、家庭都是雪上加霜。
許舒博表示，特別是台灣的天然氣存量只有8天，如果戰爭如果拉長，對台灣非常不利，而天然氣無法增加庫存，也無法事先準備，因此政府應該要有因應措施，不要預期戰爭一個月就會結束。他更說，國際局勢瞬息萬變，站在企業的立場，穩定的能源供應是企業基礎，希望行政部門儘早因應，也要告知國人調度來源與方案。
雖然政府強調有從非中東地區進口石油與天然氣，但許舒博表示，來自非中東國家的占比仍不高，而此次戰爭影響不只是中東地區，連歐洲也被波及，而其他地區能源生產國是否能增產供應還是未知數，因此政府有責任讓民眾安心。
