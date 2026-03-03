快訊

美伊戰爭恐造成能源危機？ 許舒博：政府有責任讓民眾安心

聯合報／ 記者林海／台北報導
商總理事長許舒博。圖／本報資料照片
工商團體今舉行春節聯誼會，對於美伊戰爭恐造成能源危機，商總理事長許舒博會前受訪時表示，台灣是沒有能源的國家，都要靠外國供應，因此不管油、氣都是重要的國安問題，在這個局勢之下，希望穩定的能源供應，否則對企業、家庭都是雪上加霜。

許舒博表示，特別是台灣的天然氣存量只有8天，如果戰爭如果拉長，對台灣非常不利，而天然氣無法增加庫存，也無法事先準備，因此政府應該要有因應措施，不要預期戰爭一個月就會結束。他更說，國際局勢瞬息萬變，站在企業的立場，穩定的能源供應是企業基礎，希望行政部門儘早因應，也要告知國人調度來源與方案。

雖然政府強調有從非中東地區進口石油與天然氣，但許舒博表示，來自非中東國家的占比仍不高，而此次戰爭影響不只是中東地區，連歐洲也被波及，而其他地區能源生產國是否能增產供應還是未知數，因此政府有責任讓民眾安心。

美軍為何攻擊伊朗？魯比歐：以色列計畫發動攻勢

美國和以色列聯手襲擊伊朗，德黑蘭隨即進行報復反擊，戰事仍在擴大中，但為何美方要開戰？美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，而「這可能使美軍遭到（伊朗）攻擊」。這也是美國官方澄清為何決定開戰的最新說法。美國國務卿魯比歐在國會指出，「我們獲悉以色列將採取行動。我們了解此舉將導致美軍遭到攻擊」，而且「我們知道如果我們不在他們發動攻勢之前採取先發制人的行動，我們將遭到更大的打擊」。

歷史上的今天／1967年挺澳門僑胞 萬人齊聚反迫害大會

1967年3月3日，中華民國各界支援澳門僑胞反迫害運動大會，下午籲請聯合國和各會員國主持正義，迅即對葡澳當局迫害我愛國僑胞，採取有效的制裁，並對中國大陸逃澳難胞給予政治庇護與救助。

金馬海廢爆量／立委：應與陸方溝通 而非施壓

「迎接」海漂垃圾前線之一的金門，二○一七年底曾與廈門合作，以「共同維護海域清潔」名義，將二二○個海漂抽砂工程浮筒「物歸原主」運回廈門，創下兩岸合作先例。垃圾回運模式因兩岸政治僵局與疫情而中止，目前仰賴在地淨灘清理。

金馬海廢爆量／學者：閩江河口截流 有助海漂垃圾減量

馬祖、金門等地飽受對岸海漂廢棄物所苦，環保團體建議政府設法藉由國際輿論等管道，促使對岸好好管理。學者表示，對岸若在閩江河口截流，海漂垃圾就會減少，但事涉對岸是否同意；若對岸也願意仿效台灣組織環保艦隊，將能強化清理海廢力道。

金馬困境…海漂垃圾爆量 民團促陸正視

馬祖、金門長年受海漂垃圾所苦，每到季風吹拂之際，海灘出現大量垃圾，單是馬祖一年就要清理近六百公噸。民團與政府部門昨商討解決對策，面對兩岸局勢緊繃，海委會透露，將籌辦印太海洋廢棄物治理平台國際會議，從國際管道發聲，盼能對中國大陸產生影響。

