文化部中小學生讀物選介 開始受理報名

美國和以色列聯手襲擊伊朗，德黑蘭隨即進行報復反擊，戰事仍在擴大中，但為何美方要開戰？美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，而「這可能使美軍遭到（伊朗）攻擊」。這也是美國官方澄清為何決定開戰的最新說法。美國國務卿魯比歐在國會指出，「我們獲悉以色列將採取行動。我們了解此舉將導致美軍遭到攻擊」，而且「我們知道如果我們不在他們發動攻勢之前採取先發制人的行動，我們將遭到更大的打擊」。

2026-03-03 12:04