文化部中小學生讀物選介 開始受理報名
文化部今天公布「第48次中小學生讀物選介」評選活動簡章，即日起至3月31日中午12時止受理報名。
文化部透過新聞稿表示，此次選介活動希望推介適合中小學生的讀物，配合閱讀推廣，提升兒少閱讀視野及興趣，後續將邀集相關領域的學者專家籌組委員會，辦理評選作業。
新聞稿指出，參選讀物適讀年齡層自「學齡前」至「高中職」階段，共分為「圖畫書類」、「自然科普類」、「人文社科類」、「文學類」、「文學翻譯類」、「叢書、工具書類」、「漫畫類」、「雜誌類」8個參選類組，並鼓勵以面臨傳承危機國家語言創作的讀物踴躍報名。
獲選書單將公布於活動官網，作為兒童與青少年、家長、教師選擇讀物，以及各級學校、圖書館選購參考，官網內完整呈現過往5年的讀物推介書單，歡迎有興趣的民眾上網搜尋或下載參閱。
文化部說明，凡於民國114年1月1日至12月31日期間，在國內出版發行圖書（包含電子書）、套（叢）書或雜誌的法人、商號、團體、機關（構）、學校、個人，均可參加。報名詳見http://book.moc.gov.tw。
