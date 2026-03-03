快訊

台灣性平周3月9日登場 台味主視覺登小黃穿梭紐約

中央社／ 台北3日電

聯合國婦女地位委員會大會9日登場，外交部將在紐約辦理「台灣性別平等周」，除「台灣女力文化之夜」將於13日在駐紐約辦事處舉行，另有超過30場平行會議，以及「台味」主視覺、標語看板在紐約街頭的計程車、交通站亮相。

外交部上午舉行例行記者會，非政府組織國際事務會副執行長康嘉棋於業務簡報說明，第70屆聯合國「婦女地位委員會」大會（CSW）將於3月9日至19日於美國紐約舉行，優先主題為「確保並加強所有女性與女孩訴諸司法的機會」，外交部與財團法人婦女權益促進發展基金會合作，規劃辦理「台灣性別平等周」（TGEW）。

康嘉棋表示，今年「台灣性別平等周」重頭戲是在駐紐約辦事處舉辦的「台灣女力文化之夜」，在美東時間3月13日晚間6時（台北時間3月14日上午6時），邀請貴賓政要致詞以及台灣爵士樂手表演具有台灣元素的曲目。

紐約辦事處2樓也規劃「台灣女力展」，可以藉圖表或文字了解台灣推動性別平等的成果，「台灣女力文化之夜」活動屆時將在外交部YouTube及FB直播。

康嘉棋指出，今年特別與世台聯合基金會合作，在世台聯合基金會紐約總部舉辦「台灣主場論壇」，時間為美東時間3月12日下午1時，論壇主要探討「女性的柔韌領導」，活動也將直播。

康嘉棋提到，今年台灣NGO在大會期間申請舉行超過30場平行會議（NGO CSW平行會議），30餘個NGO及地方政府一起前往紐約參加相關平行會議。NGOCSW平行會議每年約有400場，今年台灣即申辦了30餘場，近十分之一，可見台灣NGO的活力及推動女力的努力，受到國際社會肯定。

康嘉棋分享，今年專案一大亮點是在地文宣，特別在紐約中城（Midtown）街頭及景點的計程車頂、地鐵站及公車站候車亭的看板刊登今年女力主視覺海報及標語，讓3月的紐約不只很「女力」，也很「台灣」。

外交部呼籲各界關注婦女權益提升的議題，及兩性平權議題，並透過外交部「#HerRightsOurPride」及「#TaiwanEmpoweringWomen」等兩個hashtag，使用個人或組織的社群媒體進行線上串聯，落實性別平等的目標。

紐約 地方政府 性別平等

