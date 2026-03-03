綠委憂關稅衝擊農業 陳駿季：已準備300億元農安基金

美國關稅政策生變，行政院長卓榮泰今率副院長鄭麗君及內閣成員，赴立法院提出專案報告時。民進黨立委莊瑞雄關心農業衝擊，指我國蝴蝶蘭出口美國，因關稅稀釋利潤，毛豆、鬼頭刀的部分也面臨衝擊。農業部長陳駿季說，政府已備妥300億元農安基金應對；鄭麗君也說，122條款只是150天的「過度性安排」，會確保美台談判結果。

美台日前簽訂對等貿易協定（ART），但因美國最高法院裁定對等關稅引用法源有問題，推翻對等關稅，使美國關稅政策生變。莊瑞雄今質詢表示，2月初美台簽署ART，讓471項產品獲得豁免，但2月20日美國最高法院裁定對等關稅引用法源有問題。川普於2月24日引用 122 條款，關稅稅率變成「15%疊加最惠國待遇（MFN）」，意味原本豁免歸零的項目可能要多加15%關稅。

鄭麗君表示，232條款的優惠不受影響，目前122條款只是150天的「過度性安排」。美國貿易代表署（USTR）已研議啟動301條款等替代法源，政府有信心鞏固談判成果，維繫產業競爭力。

莊瑞雄接著關心我國農業受到衝擊，表示台灣農業出口僅8.9億元、進口37億元。「這次的談判結果我是開心不起來」，他舉例蝴蝶蘭的部分，美國市場占比4成以上，關稅15%形同稀釋全部利潤，最大競爭對手是荷蘭。陳駿季說，荷蘭面臨關稅也是15%。莊反駁荷蘭跟我國模式不同，我國要用海運，再加上 15%，但荷蘭是在美國設場種植蝴蝶蘭。陳說，台灣也在美國設場，美國市場占46%，跟荷蘭也差不多，所以兩國勢均力敵，現在競爭基礎是一樣的。

鄭麗君說，ART爭取到我國蝴蝶蘭是豁免關稅的，也就是說原來是MFN是0，對等關稅也因ART專屬豁免。莊瑞雄表示，因122條款，150天內沒有豁免，不知道會不會再延長。鄭回應，122條款是過渡階段，目前是10%加MFN，美國政府已有說明，過渡階段之後會啟動其他法律途徑，未來的法律途徑調查之下的結果，某種程度應該會反映談判結果，也是要去爭取確保的目標，ART是有利基礎。

莊瑞雄再舉毛豆、鬼頭刀為例，毛豆部分，中國都賣到美國，因中美貿易戰，中國賣不到美國的會賣到日本去，衝擊台灣在日本7成的市占率；鬼頭刀的部分，本來關稅是15%，現在15%又變成加MFN，8成出口到美國，再加關稅15%下去，漁民要「唉唉叫」了，利潤也差不多在那邊。

鄭麗君說，現在行政命令是「10%加MFN」，毛豆部分之前是23%，因為是20%加MFN，現在是10%加3.8%，未來即使是15%也是 18.8%，跟越南、泰國、中國立足平等。如果鞏固ART談判結果，會優於越南、泰國、中國；鬼頭刀的部分，若是以10%或15%，跟越南、厄瓜多立足平等，但如果能夠鞏固ART的成果，也會立足平等、相對優勢。

陳駿季也說，政府已備妥300億元農安基金作為後盾，以應對可能發生的各種狀況。