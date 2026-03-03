白恐受難者與北美鄉親線上聚 談政治事件改人生軌跡

白色恐怖受難者陳欽生日前與北美洲台灣人視訊，回顧威權年代承受的壓迫與恐懼，也談到政治案件改變人生軌跡，及在漫長歲月中如何走過傷痛、堅守信念。主辦單位指出，許多年輕朋友特別上線，做「民主補課」。

為紀念228事件79週年，由全美台灣同鄉會、加拿大台灣同鄉會、北美洲台灣婦女會主辦、全美台灣人權協會協辦的線上紀念會，於2月28日舉行，吸引近200位北美台灣人參與。

主辦單位今天發布新聞稿指出，活動最令人動容的時刻，是來自陳欽生的親身分享，讓與會者深刻感受，那段歲月並非抽象名詞，而是存在於無數家庭中的真實傷痕與記憶。

原籍馬來西亞，陳欽生近日首度以華語出版回憶錄，記錄他在威權體制下遭逮捕、審訊、監禁的過程，以及在長期的高壓恐懼與體制規訓下，如何追尋歷史真相，尋回自我價值。

陳欽生現為人權博物館資深志工，經常協助國際參訪人士導覽，並擔任人權故事車「真人圖書館」主講人。

總統賴清德也透過錄影致詞表示，228事件是二戰後台灣歷史上最悲痛的篇章之一，台灣因此喪失一整個世代的菁英，許多受難者家屬被迫遠走海外。

賴總統說，然而無論身在何方，全球台灣人每年都以各種方式紀念228，確保歷史不被扭曲、不被遺忘。

總統強調，民主從來不是天上掉下來的禮物，而是每一個世代必須用心守護的責任。唯有誠實面對歷史、持續追求真相，才能真正實現社會和解，打造有尊嚴的國家。

活動尾聲的座談與問答，由主辦單位代表與線上觀眾提問，內容涵蓋轉型正義推動現況、檔案解密後的研究方向、世代教育方式，以及當前台灣民主所面對的挑戰。

主辦單位表示，紀念不應僅止於單日活動。全美台灣同鄉會將持續倡議，推動台灣政府將3月訂為「台灣歷史人權民主月」，透過制度化的歷史教育與公共討論，深化全民對威權歷史與民主價值的理解，使轉型正義成為長期而持續的國家工程。