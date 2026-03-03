聽新聞
金馬海廢爆量／學者：閩江河口截流 有助海漂垃圾減量

聯合報／ 記者邱瑞杰張策／連線報導

馬祖金門等地飽受對岸海漂廢棄物所苦，環保團體建議政府設法藉由國際輿論等管道，促使對岸好好管理。學者表示，對岸若在閩江河口截流，海漂垃圾就會減少，但事涉對岸是否同意；若對岸也願意仿效台灣組織環保艦隊，將能強化清理海廢力道。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，海漂垃圾紛爭，其他國家、國與國之間也會發生，或許可訴請聯合國相關掌管國際公約的機制，再請聯合國定訂出一個辦法來。他還主張由政府設法找出跟對岸協商路徑，或透過國際媒體，讓國際間重視此一問題。

海大教授曹校章是海委會潔淨海洋專案計畫主持人，他說，要減少內陸廢棄物經河川排入海洋，進而漂到馬祖等地，在閩江河口截流可能成效較快，仍要對岸同意才可行。另外，海保署近年推動環保艦隊，結合漁船組織，攜手將垃圾帶回，曹認為，以大陸船隻數量及政府組織動員能力，如果能跟進台灣，相信也可產生效用。

中研院生物多樣性研究中心執行長鄭明修表示，跨境垃圾問題終究仍需政治與行政協調，若中央無法直接對話，地方政府或許仍有溝通空間。

