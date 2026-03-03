聽新聞
金馬海廢爆量／立委：應與陸方溝通 而非施壓

聯合報／ 記者張策王慧瑛李柏澔／連線報導
台灣本島海岸、離島金門及馬祖，都面臨海廢垃圾困擾，對環境造成壓力。本報資料照片
「迎接」海漂垃圾前線之一的金門，二○一七年底曾與廈門合作，以「共同維護海域清潔」名義，將二二○個海漂抽砂工程浮筒「物歸原主」運回廈門，創下兩岸合作先例。垃圾回運模式因兩岸政治僵局與疫情而中止，目前仰賴在地淨灘清理。

金門立委陳玉珍直言，對岸海廢如何處理，端看環境部態度，她認為，我方要做的是誠心溝通，而不是從國際管道施壓。早期兩岸之間有海漂物返還模式，但因涉及出口、進口流程，需環境部同意，也要要對岸首肯。

連江縣長王忠銘說，早年中國大陸沿海養殖大量使用保麗龍浮具，遇颱風或破碎後隨洋流漂至馬祖，清理棘手。經多年溝通，對岸逐步改用浮球取代保麗龍，大有改善，但近年綠營政府對兩岸接觸管制趨嚴，地方也難自力救濟處理問題。

金門清理海漂垃圾一年常態四、五百公噸，高峰期逾千噸，約七、八成來自對岸沿海。談及兩岸合作，環保局長楊建立說，中央與對岸官方管道中斷，地方政府僅能在交流場合反映海漂垃圾問題，無法簽署具體合作協議。地方另一個焦慮是，財劃法修正後，環境部未再提供相關補助，海漂垃圾清理經費多由地方自行負擔。

對海廢「物歸原主」對岸，環境部表示，廢棄物除非精煉成原料，否則依國際公約規範和我國廢棄物清理法等，有害事業廢棄物及生活垃圾等均不得任意進出口。

環境部表示，近五年已協助連江縣垃圾轉運處理平均每年約二七○○公噸，並補助跨年度轉運經費平均每年約一七六○萬元，送往基隆天外天焚化廠妥善處理，同時核定南竿鄉興建巨大廢棄物處理廠，減輕後端轉運及本島代燒負荷。

環境部表示，垃圾處理屬地方事務，財劃法修正通過後，地方統籌分配稅款增加，中央今年起不再補助離島縣市垃圾轉運經費。

