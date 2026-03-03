金馬困境 海漂垃圾爆量 民團促陸正視

馬祖、金門長年受海漂垃圾所苦，每到季風吹拂之際，海灘出現大量垃圾，單是馬祖一年就要清理近六百公噸。民團與政府部門昨商討解決對策，面對兩岸局勢緊繃，海委會透露，將籌辦印太海洋廢棄物治理平台國際會議，從國際管道發聲，盼能對中國大陸產生影響。

台灣公民參與協會、海委會昨開記者會，連江縣府官員、在地青年出席，反映地方清不勝清的苦。

連江縣環境資源局副局長林宜華說，四至六月受季風吹拂及洋流因素，海漂垃圾被帶到南竿、北竿沙灘與礁石區，以往以保麗龍漁具為主，與對岸福建溝通後，保麗龍廢棄物減少，其餘垃圾量沒降，二○二四年統計，寶特瓶占百分之九十六點三，還有醫療廢棄物針筒等，五花八門。

連江縣府年需處理近六百公噸海漂垃圾，其中僅百分之五點七三可回收，其餘需高額成本運回台灣本島焚燒。由於回收及後端處理缺乏專業設備，回收誘因也低，若無法從源頭減量依舊治標不治本。

連江縣青年李哲宇說，公私協力投入淨海淨灘行動是末端處理，源頭不管制仍會無限循環，建議借助科學監控，將垃圾溯源、量化分析。

台灣公民參與協會秘書長何宗勳說，不定期抽樣離島海漂垃圾，來源不只是福建沿海，更擴及到浙江等其他地區，若無法與對岸有效溝通，恐怕還是事倍功半。

協會主任粘麗玉主張徵收環境稅，可像交通票券代徵等方式，專款專用分配給離島，環境部應補助設置碎裂機或引進垃圾去化新技術，紓解離島海漂垃圾壓力。

「若垃圾源頭的大陸持續放任，問題將擴大，可能漂至澎湖等地。」協會理事長葉國樑說，去年有和海委會主委管碧玲談，管認為可開國際研討會，向大陸施壓。

對此，海委會海洋資源處長吳龍靜說，海漂垃圾目前採立即清理，從源頭管制、減少垃圾來源是關鍵。兩岸卡在政治等因素，須跳出框架，朝環境議題面向溝通，也持續從國際發聲。