清理海漂垃圾讓馬祖大喊吃不消…環團：對岸管理有一套 要設法促其出手

馬祖受海漂垃圾所苦，多數來自中國大陸。兩岸合作解決因為為政治因素卡關。看守台灣協會秘書長謝和霖說，政府可設法讓國際間重視這個問題，或許中國就會說自己好好管，而對岸的「管理」向來都滿有效率的。

謝和霖指出，海漂垃圾產生的紛爭，不是只存在中國跟台灣之間，其他的國家，國與國之間也可會發生。雖然不是很有效率，但或許可以去訴請聯合國相關掌管國際公約的機制，好好正視這個問題，再請聯合國定訂出一個辦法來。

謝和霖表示，馬祖本地產出的廢棄物，加上海洋廢棄物的總量，可能達不到處理的經濟規模，所以大部分要運回台灣處理。海漂垃圾比例占馬祖本身產出垃圾量的比例沒有很大，但因為要用人工去清理，得耗費很龐大的人力。

能不能請對岸付清潔處理費？謝和霖說，現有國際公約並沒有處理到這一塊。1989年通過的國際環保條約「巴塞爾公約」，只約束一個國家所產生垃圾，不應外運到沒有沒能力處理的國家，有害廢棄物更不應送到沒有能力處理的國家。

謝和霖認為，跟對岸協商，請對岸好好的管理垃圾，盡量不要漂流到馬祖才是根本解決之道。至於雙方要怎麼協商，超出環保團體的能力，要由環境部或海洋委員會來設法，看能不能找出某種路徑來達成。

謝和霖說，對岸之前有垃圾過多的問題，後來學台灣做垃圾強制分類，而且做的很徹底 ，垃圾量大減。如果對案能夠好好管理，不要讓垃圾流入環境，排入海洋，問題就會減少很多。中國政府很有能力管理，台灣可以發函請對岸提出對策，或者透過國際媒體，讓國際間重視這個問題，或許中國自己就會說「那我自己好好管」。