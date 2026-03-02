對岸海漂垃圾衝擊離島環境負荷…陳玉珍：只要願意對話 問題有解

離島金門、馬祖是「迎接」海漂垃圾的前線，每年有數百噸廢棄漁具與各式生活垃圾隨洋流與季風漂抵金馬岸際，影響生態及觀光，也讓當地垃圾處理超載，但因兩岸關係冰凍，中央也未與國際協商採取管制措施，至今問題無解。

金門立委陳玉珍說，金門與大陸距離那麼近，沒有不對話的空間，兩岸對話也解決很多事，包含棘手的海漂廢棄物問題，若中央同意，她有信心能協助溝通，她表示，以金門和廈門兩地的互動默契，只要願意對話，問題一定有轉圜機會。

馬祖每年要處理近600噸海漂垃圾，連江縣環資局統計，可回收不到1成；可燃的花高成本運往台灣本島焚化，無法焚燒的只能堆島上。縣府曾與大陸福州協商，希望回運漂出的垃圾至福建處理，但因政治因素未能落實。

金門海漂垃圾狀況類似馬祖，縣府環保局統計，每年約清理5、600噸海漂垃圾，8成以上來自大陸；依國際法，垃圾回運涉及跨國廢棄物處理，兩岸無合作機制，只能自行處理。金門縣政府曾多次向陸反映，盼加強垃圾源頭管控，且海廢議題要由中央出面和對岸談，地方力有未逮。

陳玉珍直言，來自對岸的海漂廢棄物如何處理，就看環境部的態度，她認為，我方要做的是溝通，而不是施壓，早期兩岸之間也有海漂物返還模式，「垃圾也可以是資源」，但這涉及出口、進口流程，需要環境不同意，也需要對岸首肯。

陳玉珍觀察，大陸與金門之間有一定情誼、善意，尤其是和民生需求相關議題，對岸相對友善，若中央願意授權讓金門去談，她有信心也可協助架橋促成溝通。

台灣本島海岸、離島金門及馬祖，都面臨海廢垃圾困擾，對環境造成壓力。本報資料照片