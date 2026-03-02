快訊

對岸海漂垃圾衝擊離島環境負荷…陳玉珍：只要願意對話 問題有解

聯合報／ 記者王慧瑛蔡家蓁／連線報導
台灣本島海岸、離島金門及馬祖，都面臨海廢垃圾困擾，對環境造成壓力。本報資料照片
台灣本島海岸、離島金門及馬祖，都面臨海廢垃圾困擾，對環境造成壓力。本報資料照片

離島金門馬祖是「迎接」海漂垃圾的前線，每年有數百噸廢棄漁具與各式生活垃圾隨洋流與季風漂抵金馬岸際，影響生態及觀光，也讓當地垃圾處理超載，但因兩岸關係冰凍，中央也未與國際協商採取管制措施，至今問題無解。

金門立委陳玉珍說，金門與大陸距離那麼近，沒有不對話的空間，兩岸對話也解決很多事，包含棘手的海漂廢棄物問題，若中央同意，她有信心能協助溝通，她表示，以金門和廈門兩地的互動默契，只要願意對話，問題一定有轉圜機會。

馬祖每年要處理近600噸海漂垃圾，連江縣環資局統計，可回收不到1成；可燃的花高成本運往台灣本島焚化，無法焚燒的只能堆島上。縣府曾與大陸福州協商，希望回運漂出的垃圾至福建處理，但因政治因素未能落實。

金門海漂垃圾狀況類似馬祖，縣府環保局統計，每年約清理5、600噸海漂垃圾，8成以上來自大陸；依國際法，垃圾回運涉及跨國廢棄物處理，兩岸無合作機制，只能自行處理。金門縣政府曾多次向陸反映，盼加強垃圾源頭管控，且海廢議題要由中央出面和對岸談，地方力有未逮。

陳玉珍直言，來自對岸的海漂廢棄物如何處理，就看環境部的態度，她認為，我方要做的是溝通，而不是施壓，早期兩岸之間也有海漂物返還模式，「垃圾也可以是資源」，但這涉及出口、進口流程，需要環境不同意，也需要對岸首肯。

陳玉珍觀察，大陸與金門之間有一定情誼、善意，尤其是和民生需求相關議題，對岸相對友善，若中央願意授權讓金門去談，她有信心也可協助架橋促成溝通。

台灣本島海岸、離島金門及馬祖，都面臨海廢垃圾困擾，對環境造成壓力。本報資料照片
台灣本島海岸、離島金門及馬祖，都面臨海廢垃圾困擾，對環境造成壓力。本報資料照片

台灣本島海岸、離島金門及馬祖，都面臨海廢垃圾困擾，對環境造成壓力。本報資料照片
台灣本島海岸、離島金門及馬祖，都面臨海廢垃圾困擾，對環境造成壓力。本報資料照片

馬祖 金門 陳玉珍

相關新聞

清理海漂垃圾讓馬祖大喊吃不消…環團：對岸管理有一套 要設法促其出手

馬祖受海漂垃圾所苦，多數來自中國大陸。兩岸合作解決因為為政治因素卡關。看守台灣協會秘書長謝和霖說，政府可設法讓國際間重視這個問題，或許中國就會說自己好好管，而對岸的「管理」向來都滿有效率的。

對岸海漂垃圾衝擊離島環境負荷…陳玉珍：只要願意對話 問題有解

離島金門、馬祖是「迎接」海漂垃圾的前線，每年有數百噸廢棄漁具與各式生活垃圾隨洋流與季風漂抵金馬岸際，影響生態及觀光，也讓當地垃圾處理超載，但因兩岸關係冰凍，中央也未與國際協商採取管制措施，至今問題無解。

國民黨提0到6歲兒童健保費國家出 民團：解決少子化應從育兒補助著手

國民黨團提出「兒童福利法」修法，0到6歲健保費由國家負擔，引發討論。民間監督健保聯盟發言人滕西華說，健保為社會保險制度，任何支出都需有相對應的保費作為財源，若0到6歲健保費由政府補助，恐將計入政府法定需負擔36％中，一旦政府未同步提高整體健保投資，反而壓縮給付空間，民眾因此恐需增加部分負擔或自費比率。

影／屏東鄉親再赴立院陳情 堅決反對獅子枋山設風力發電機

有綠能業者規畫於屏東楓港溪沿岸設置風力發電機，引發居民反彈，今日舉行二次環評，居民再次北上赴立法院表達心聲，直指業者造假民意，並無取得地方同意；國民黨立委也聲援，風電危害健康及生態，政府應放棄錯誤能源政策。業者回應，長期與地方溝通，已獲260份實名支持，自救會若渲染恐懼、扭曲民意，無助理性討論。

美國務院APEC資深官員訪台 討論聚焦供應鏈韌性

美國在台協會（AIT）透過新聞稿指出，美國國務院亞太經濟合作（APEC）高階官員梅斯（Casey Mace）今明兩日訪問台灣，訪台期間，梅斯將與高階官員與產業界領袖會談，就APEC相關議題交換意見, 以促進美台經濟合作，並就台灣有意義地參與國際社群表達支持，尤其聚焦於供應鏈韌性、AI，以及數位經濟領域。

拖吊業者趁火打劫亂象頻傳 綠委籲建立定型化契約及評鑑機制

拖吊業者趁火打劫亂象頻傳，民進黨立委李坤城今天表示，拖吊爭議問題確實有增加趨勢，其中又以業者哄抬價格為大宗，甚至可能涉及詐騙或組織犯罪，喊話建立全國統一收費與揭露制度、推動業者專業登錄制度，同時整合全國申訴與稽查機制。

