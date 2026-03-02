快訊

228事件八堵車站員工遭逮捕失蹤 家屬獲賠償600萬

中央社／ 台北2日電
財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會。聯合報記者曾吉松／攝
財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會今天說，2月通過41件賠償案，其中228事件期間發生「八堵車站事件」，鐵路局基隆八堵火車站林姓職員遭軍警強行逮捕後至今下落不明，家屬獲賠償新台幣600萬元。

為推動轉型正義，財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會負責辦理人民於威權統治時期，因國家不法行為侵害生命、人身自由的賠償，以及返還或賠償人民被剝奪財產所有權、回復名譽權利以及其他事項。

基金會今天透過新聞稿指出，2月25日由董事長張文貞召開董事及監察人會議，通過39件生命或人身自由賠償案及2件財產所有權被剝奪案件，總賠償金額逾4600萬元。

基金會指出，這次審議案件中，基隆八堵車站林姓職員在228事件期間發生的「八堵車站事件」中遭軍警強行逮捕後，至今下落不明；審議後依威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例，決議賠償家屬600萬元。

根據228事件紀念基金會資料顯示，1947年228事件發生後的3月1日，前往基隆領糧草的士兵依舊霸占車廂、欺壓乘客，民眾反抗後，雙方爆發衝突，至八堵站下車衝突仍持續。隔天基隆要塞司令部要求究責但無果，於是在3月11日派約40名士兵至八堵車站開槍掃射，造成7名車站員工當場死亡，並押走3月1日事發當時的八堵車站站長、職員等共13人，多人自此下落不明。

基金會說，除此之外，這次開會也有審議學生於威權時期遭羈押並不當刑求，另有被害者於228事件中隨身財物遭軍人不法掠奪等，都經審議後核定予以賠償。

基金會統計，截至2月底，就威權統治時期國家不法行為致被害者生命或人身自由受侵害申請案，累計共受理3239件，其中2769件獲得賠償、103件駁回、63件撤回申請。

基金會表示，至於財產所有權被剝奪案件，截至2月底，累計受理共354件、其中37件通過返還原財產或金錢賠償、55件撤回、201件駁回；名譽回復證書申請案件累計受理5144件，其中4608件通過、66件駁回。領有該證書者可至全台各戶政事務所申請被害者戶籍資料加註名譽回復記事。

基金會表示，現正持續主動聯繫符合被害者及家屬，持續推動權利回復相關業務。如民眾有申請賠償等相關需求，可電洽專線求證及諮詢（02-8173-5000），或造訪官方網站（https://rrf.org.tw/）。

