影／屏東鄉親再赴立院陳情 堅決反對獅子枋山設風力發電機

有綠能業者規畫於屏東楓港溪沿岸設置風力發電機，引發居民反彈，今日舉行二次環評，居民再次北上赴立法院表達心聲，直指業者造假民意，並無取得地方同意；國民黨立委也聲援，風電危害健康及生態，政府應放棄錯誤能源政策。業者回應，長期與地方溝通，已獲260份實名支持，自救會若渲染恐懼、扭曲民意，無助理性討論。

「枋山及獅子反對風車自救會」會長王光盛表示，綠能廠商聲稱舉辦地方說明會，多以不居住本地區民眾濫芋充數，並精心安排禮物、旅遊，請不相干的人或長者來簽名蓋章，裡面也沒寫反對或不反對，危害地方意見。

楓港社區發展協會執行長黃隆獻也說，屏東縣長周春米已公開反對，枋山鄉、獅子鄉鄉長及代表會也都表達反對，鄰近村及社區發展協會也都簽名，這些才是真正民意。

屏東縣獅子鄉楓林村長宋銘德指出，大家為學生環境都反對風電，因為眩光及陰影都會干擾，大家都很想回學校上課，「放了我們吧」。且楓港溪屬楓林、新路部落傳統領域，依照「原基法」應取得部落會議同意。

國民黨立委蘇清泉指出，宜花東三縣都已經明確反對風力發電，屏東卻還在搞；風力發電所產生的低頻噪音，對鄰近居民身心健康會有很大影響，且所發電力又貴又不穩定，實在不能理解政府為何不放棄錯誤能源政策。國民黨立委盧縣一表示，風機阻擋候鳥遷徙，對當地盛產的芒果、洋蔥也會有影響。

輪番發言完後，眾人並齊聲高呼「反對風電、保護大自然」等口號，並隨即前往環境署遞交陳情書。

開發業者代表瑞風能源執行長許嫺音回應，團隊長期在地方溝通，除傾聽疑慮，也舉辦新型風機的電場參訪，讓居民親身體驗新型風機的安靜，減少居民恐懼和誤解，目前已獲超過260份實名支持。

業者還澄清，贈送物資是由扶輪社來致贈地方，是為協助去年超過13天停班停課情況，也相信居民不可能因為物資及體驗行程就出賣自身的利益。若自救會用不實資訊渲染恐懼，甚至扭曲民意，都是違背真實，無助理性討論。

國民黨立委蘇清泉陪同「枋山及獅子反對風車自救會」會長王光盛（右）開記者會，指風電業者送民眾物資，爭取簽名同意蓋風電，但簽名者都是與在地不相干的人。記者李成蔭／攝影 李成蔭

有綠能業者規畫於屏東楓港溪沿岸設置風力發電機，引發居民反彈，居民再次北上赴立法院表達心聲；業者也於立院外澄清，並做相關說明。記者李成蔭／攝影 李成蔭