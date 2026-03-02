快訊

拖吊業者趁火打劫亂象頻傳 綠委籲建立定型化契約及評鑑機制

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民進黨立委李坤城（圖）今天邀集交通部、警政署、行政院消費者保護處召開「防止道路拖吊趁火打劫，建立定形化契約及評鑑機制」記者會，要求政府應立即全面檢討一般市區道路與省道的拖吊業者管理機制。記者邱德祥／攝
拖吊業者趁火打劫亂象頻傳，民進黨立委李坤城今天表示，拖吊爭議問題確實有增加趨勢，其中又以業者哄抬價格為大宗，甚至可能涉及詐騙或組織犯罪，喊話建立全國統一收費與揭露制度、推動業者專業登錄制度，同時整合全國申訴與稽查機制。

近期屢傳不肖拖吊業者趁火打劫，有網友先前在社群平台發文分享，車輛故障需要道路救援，過年期間找來民間公司拖吊，從新北市烏來到新店要價新台幣10萬元，桃園也傳出有女騎士機車拖吊2公里被開價5萬多元，引發外界關注收費爭議事件。

李坤城上午在立法院舉行「防止道路拖吊趁火打劫，建立定型化契約及評鑑機制」記者會，要求交通部盡速訂定拖吊救援服務定型化契約、推動業者專業登錄機制，並且設置公開查詢平台與黑名單制度，藉此保障雙方權益，希望今年上半年完成目標。

李坤城表示，過去類似案件大多透過消保機制處理，高公局及公路局已有相關定型化契約，一般道路拖吊由地方政府管轄，至今仍未訂定相關定型化契約，交通部上周允諾將邀集縣市政府研議，至於部分市區道路拖吊案件跨越快速道路部分，中央政府也應該研擬相關規範。

李坤城提出三項具體建議，首先是建立全國統一收費與揭露制度，交通部訂定拖吊費率上限與計價公式，強制業者公開收費表，未揭露即處罰；第二是推動業者專業登錄制度，符合設備、保險與訓練等條件始得營業，設置公開查詢平台與黑名單制度。

第三，整合申訴與稽查機制，透過統合跨機關權責，建立全國申訴追蹤平台，對於惡意加價等違規行為採裁罰與停權並行，如此方能遏止極少數不肖拖吊業者趁火打劫，李坤城要求交通部在1個月內邀集地方政府研商並訂定相關指引。

交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯回應，近期拖吊爭議案件確實有所增加，高公局及公路局訂有拖吊服務管理規範，包括業者納管、執行拖吊須簽署三聯單等機制。至於地方政府管轄道路，交通部將邀集地方政府研議訂定「應記載及不得記載事項」，相關草案預計今年下半年提出。

行政院消保處副處長陳星宏表示，一般道路尚無統一拖吊收費標準，資訊不透明易衍生坐地起價問題，「過年期間的兩個特殊案例，恐已涉及詐欺與組織犯罪」，交通部應該優先訂定收費標準，其他應記載事項可再邀集相關單位討論，同時也提醒消費者貨比三家，先行了解收費情況。

警政署刑事警察局副局長蔡燕明則說，拖吊收費爭議案件確實偏多，警方受理後多依詐欺、強制或組織犯罪等罪嫌移送，但是部分業者採取規避手法，導致最終不起訴情形居多，成案率偏低。對於近期相關不法案件，警方將持續加強查處，依法究辦。

