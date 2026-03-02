中東局勢不穩 外交部調升旅遊警示至「橙色」燈號

美國、以色列聯軍對伊朗發動攻擊，區域情勢急遽升溫，外交部1日將周邊多個中東國家的旅遊警示燈號由「黃色」（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）調升至「橙色」（避免非必要旅行）。

美國聯手以色列上月28日打擊伊朗，外交部同日起將以色列全境的旅遊警示自橙色調整為「紅色」（盡速離境），對伊朗旅遊警示燈號續維持紅色；外交部1日更新旅遊警示資訊，將卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特、沙烏地阿拉伯、巴林和阿曼的旅遊警示燈號由「黃色」調升至「橙色」。

國人如果在當地遇急難或緊急事故，請撥打以下專線：

我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；

在伊朗如遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；

若位在沙烏地阿拉伯，可撥打 #駐沙烏地阿拉伯代表處：+966-505-223-725 (境內直撥 0505-223-725)

若位在阿拉伯聯合大公國，可撥打 #駐杜拜辦事處：+971-506453018 (境內直撥 0506-453-018)

若位在巴林地區，請撥打 #駐巴林代表處：+973-3965-5139 (境內直撥 39655139)

若位在阿曼地區，請撥打 #駐阿曼代表處：+968-9944-9875 (境內直撥99449875)

或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。