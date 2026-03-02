快訊

今年元宵節可見血月 象徵天地失調？命理師：磁場紊亂宜待室內

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

中東局勢不穩 外交部調升旅遊警示至「橙色」燈號

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

美國以色列聯軍對伊朗發動攻擊，區域情勢急遽升溫，外交部1日將周邊多個中東國家的旅遊警示燈號由「黃色」（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）調升至「橙色」（避免非必要旅行）。

美國聯手以色列上月28日打擊伊朗，外交部同日起將以色列全境的旅遊警示自橙色調整為「紅色」（盡速離境），對伊朗旅遊警示燈號續維持紅色；外交部1日更新旅遊警示資訊，將卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特、沙烏地阿拉伯、巴林和阿曼的旅遊警示燈號由「黃色」調升至「橙色」。

國人如果在當地遇急難或緊急事故，請撥打以下專線：

我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；

在伊朗如遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；

若位在沙烏地阿拉伯，可撥打 #駐沙烏地阿拉伯代表處：+966-505-223-725 (境內直撥 0505-223-725)

若位在阿拉伯聯合大公國，可撥打 #駐杜拜辦事處：+971-506453018 (境內直撥 0506-453-018)

若位在巴林地區，請撥打 #駐巴林代表處：+973-3965-5139 (境內直撥 39655139)

若位在阿曼地區，請撥打 #駐阿曼代表處：+968-9944-9875 (境內直撥99449875)

或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

中東情勢緊張 巴林科威特等6國橙色旅遊警示勿前往

中東局勢升溫 外交部調升6國旅遊警示、阿聯酋、阿提哈德航班今停飛

外交部：未獲中東僑民撤離需求 領事保護不應政治操弄

中東戰火升溫 外交部：暫未接獲國人撤離需求

相關新聞

中東局勢不穩 外交部調升旅遊警示至「橙色」燈號

美國、以色列聯軍對伊朗發動攻擊，區域情勢急遽升溫，外交部1日將周邊多個中東國家的旅遊警示燈號由「黃色」（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）調升至「橙色」（避免非必要旅行）。

哈米尼遭斬首 圖解美伊戰況 伊朗權力核心還剩誰

美國、以色列及伊朗相繼證實，86歲的伊朗最高領袖哈米尼在2月28日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入40天哀悼期，並矢言報復。彭博揭露，美軍情報掌握哈米尼將和軍政高層舉行實體會議，給美以一網打盡的契機。

歷史上的今天／1964年中美聯盟特遣部隊模擬「D」日攻擊

參加中美聯盟「忱戈」兩棲登陸作戰演習的國軍特遣部隊，上午在台灣南部某處海灘，實施一次登陸預演，預演結束後，即在海軍南部基地「四海一家」舉行預演檢討會，對這次在預演中所發現的優點和缺點及各項問題，作一次徹底檢討，以便在正式登陸之前能夠適時的予以改進，亦可對未來的突擊登陸計劃，作最後的修訂。

聯合報一周大事 2/22~2/28

美以空襲伊朗 中東局勢升溫！我外交部調高以色列旅遊警示「紅色」

針對美國及以色列於28日對伊朗發動空襲，考量中東區域緊張情勢急遽升高，為確保國人安全，即日起將以色列全境的旅遊警示自橙色...

基隆全面打造兒少友善城市 一站式服務窗口守護兒少

為全面打造「兒少友善城市」，基隆市政府於2024年7月1日正式成立全台首創的「兒童暨少年事務處」，專責整合0至18歲兒童及少年相關政策與服務，為孩子們撐起一頂堅固的保護傘。2025年1月更進一步開通「

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。