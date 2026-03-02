華府台僑淚看「大濛」　感念台灣人未放棄追求自由

228事件79週年，大華府台僑透過電影「大濛」回望歷史。有人開場就紅了眼眶，也有人感念，即使歷經恐怖鎮壓，台灣人始終沒有放棄追求自由。新世代台美人則手持百合花參與追思，重新叩問責任歸屬等時代課題。

228事件是台灣現代史的重要事件之一，隨後長達38年的戒嚴時期，使無數民眾在白色恐怖年代遭遇死亡、失蹤與監禁。為紀念事件，大華府台僑2月28日放映「大濛」及於今天舉辦音樂會，以影像與音樂追悼歷史傷痕。

談到觀影感受，駐美副代表楊懿珊在華府台灣基督長老教會接受中央社訪問時表示，不少觀眾在電影第一幕便落淚，關鍵在於影片以小人物視角切入白色恐怖歷史，使觀眾更容易產生共感，「彷彿把自己帶進那個年代」。

在不劇透的前提下，她指出，「大濛」呈現了現代難以想像的歷史現場。從街頭氛圍的不安與恐懼，從肅殺、悲傷與無奈情緒，在海外觀看更令人百感交集。

楊懿珊強調，「大濛」的後座力極強，許多台僑高度期待觀影，但在沉重與省思中離開。台灣是應許之地，正因走過苦難，才更加珍惜民主前輩用汗水與犧牲滋養的土地。

民進黨駐美代表處資深顧問彭光理（Michael J.Fonte）也出席前述兩場活動。他坦言，觀影前其實有些緊張，擔心電影會以血腥殘酷方式呈現歷史，「但作品並沒有讓人難以承受的沉重壓迫感」。

他說，儘管仍有強烈場面，但整體敘事處理得很好，讓觀眾看見歷史如何衝擊普通人的生活。

彭光理表示，電影傳達的是一種從悲傷走向療癒的過程，這點尤其令他動容。

彭光理與台灣結緣得早且深，1967年前往台灣生活3年，返美後參與海外民主運動。他回憶，自己在赴台前閱讀美國外交官葛超智（George H. Kerr）所著「被出賣的台灣」（Formosa Betrayed），首次了解228事件。

他指出，葛超智在書中以細膩且令人戰慄的筆觸記錄，當國民黨軍隊登陸台灣時，原本期待擺脫殖民、迎向新時代的台灣人民，卻目睹屠殺與掠奪，希望瞬間破滅。

「但人們最終走了過來。」彭光理說，即使經歷228的恐怖鎮壓，台灣人始終沒有放棄對自由的追求，而這份堅持，也成就今日的民主台灣。