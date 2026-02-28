聽新聞
聯合報一周大事 2/22~2/28
國內
25日：晶圓代工龍頭台積電股價突破兩千元關卡，收二○一五元新高。
25日：台北市長蔣萬安推出全台首創的「育兒減少工時」計畫，補助企業，讓家有十二歲以下幼兒的家長，每天少上班一小時，三月上路。
24日：行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案卡關已久，立法院朝野黨團協商後獲共識，拍板三月六日交付委員會審查。
國外
24日：美國總統川普在國會發表第二任首場國情咨文演說，強調幾乎各國都盼維持現有協議，若重新談判，條件可能更糟。
28日：以色列國防部長卡茨宣布，已對伊朗發動先發制人攻擊，全國進入緊急狀態。
28日：美國總統川普在「真實社群」（Truth Social）發布一段長達8分鐘的影像談話，證實美軍已在伊朗展開「大規模作戰行動」。
