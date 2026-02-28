聽新聞
聯合報一周大事 2/22~2/28

聯合報／ 本報訊
台積電股價狂飆破2000元。記者林澔一/攝影
台積電股價狂飆破2000元。記者林澔一/攝影

國內

25日：晶圓代工龍頭台積電股價突破兩千元關卡，收二○一五元新高。

25日：台北市長蔣萬安推出全台首創的「育兒減少工時」計畫，補助企業，讓家有十二歲以下幼兒的家長，每天少上班一小時，三月上路。

24日：行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案卡關已久，立法院朝野黨團協商後獲共識，拍板三月六日交付委員會審查。

國外

24日：美國總統川普在國會發表第二任首場國情咨文演說，強調幾乎各國都盼維持現有協議，若重新談判，條件可能更糟。

28日：以色列國防部長卡茨宣布，已對伊朗發動先發制人攻擊，全國進入緊急狀態。

28日：美國總統川普在「真實社群」（Truth Social）發布一段長達8分鐘的影像談話，證實美軍已在伊朗展開「大規模作戰行動」。

歷史上的今天／南海路中央圖書館1956年正式開放閱覽

1956年3月1日，國立中央圖書館正式開放提供民眾閱覽，同時舉辦「中華歷代圖書展覽」，參觀者民眾相當踴躍，展覽原定3日下午截止，因參觀者人數眾多，決定再延長一天，至4日為止。 政府遷台後，將播遷來台的文物存放在台中縣霧峰鄉吉峰村北溝（即今台中市霧峰區吉峰里北溝），並將國立北平故宮博物院、國立中央博物院籌備處、國立中央圖書館、國立北平圖書館、中華教育電影製片廠合併成為國立中央博物圖書院館聯合管理處，編制於教育部之下。

