銅鑼工藝保存者吳宗霖辭世 文化部頒贈旌揚狀

新北市傳統工藝「銅鑼工藝」保存者吳宗霖於2月2日辭世，享壽68歲。文化部文化資產局長陳濟民今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由吳宗霖兒子吳宗栩代表受贈。

根據文資局發布新聞稿，陳濟民表示，銅鑼為北管音樂不可或缺的重要樂器，吳宗霖技法精湛，常就地取材，精準掌握定階定音等技藝，展現傳統藝術中難能可貴的特殊藝能，亦積極培育後進，致力傳承珍稀銅鑼工藝，為銅鑼製作技藝的保存奠定穩固基礎，其辭世令人無限感念。

新聞稿指出，吳宗霖生於1959年，長年深耕銅鑼製作領域，以敏銳細膩的音感著稱，他的銅鑼作品在定音與傳聲上展現高度專業與獨到特色。

吳宗霖善於結合自然素材，使作品兼具樂器機能與造型美感，外形質樸典雅，音色共鳴廣闊渾厚，充分展現銅鑼工藝的藝術性與精神內涵。

吳宗霖除製作音階鑼外，亦融入在地文化特色，兼顧鍛敲藝術創作與小型銅鑼商品開發，充分體現地方文化特色與生活美學，對地方傳統藝術的保存與推廣貢獻良多。2011年經新北市政府公告認定為傳統工藝「銅鑼工藝」保存者。