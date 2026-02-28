快訊

中東局勢升溫 外交部：以色列、伊朗旅遊警戒為「紅色」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
伊朗國旗壁畫。 法新社

外交部持續密切關注中東區域緊張局勢的發展。經我駐處及外貿協會駐伊朗德黑蘭辦公室瞭解，目前我國旅以台僑國人約計260人，伊朗則有4位，目前均安。政府一向重視國人與僑民安全，外交部已責成我國相關駐處與當地國人持續保持密切聯繫，並提醒國人注意安全。目前我國對以色列旅遊警示為「橙色」（避免非必要旅行）、以色列-黎巴嫩邊界地區及伊朗則為「紅色」（儘速離境）。

外交部提醒，因區域安全情勢仍具高度不確定性，請國人審慎評估近期前往相關高風險國家的必要性；已在當地的國人也應提高警覺，注意自身安全，並與我國駐外館處保持聯繫，以利即時提供必要協助。外交部將持續密切關注情勢發展，並依據實際情況滾動式調整旅遊警示等資訊，以及採取必要措施。

國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018/ 050-6453018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。

伊朗 以色列 旅遊警示 外交部

