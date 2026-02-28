內政部：原住民62.9萬人 續呈增加趨勢

快訊

中央社／ 台北28日電

內政部近日發布統計指出，民國114年底原住民人口數達62.9萬人，歷年皆呈現增加趨勢，人口數占全國人口比率為2.7%，占比逐年上升。各族人口以阿美族23.5萬人最多，其次是排灣族11.4萬人、泰雅族10.3萬人。

內政部近日公布最新統計，至114年底戶籍登記為原住民身分的人口為62.9萬人，較113年底增加2.9%。各族人口以阿美族23.5萬人占37.3%最多、排灣族11.4萬人占18.1%次之、泰雅族10.3萬人占16.3%居第3，三者合占原住民總人數72%，各族人數均呈增加態勢。

若以縣市原住民人口數區分，花蓮縣9.5萬人最多、桃園市9萬人次之、台東縣7萬9340人居第3。

114年原住民年齡中位數為34.9歲，等於有一半人口年齡在34.9歲以下，較全體國民的年齡中位數45.7歲，相對年輕，且原住民扶養比為44.2，也比全體國民的46.1來得低。

「扶養比」是指每百位工作年齡人口（15到64歲者）所需扶養的依賴人口（0到14歲及65歲以上者）數。

台灣原住民族除法定16族外，普遍被認識的還有平埔族10族，自「平埔原住民族群身分法」去年施行後，平埔原住民身分登記須先由平埔原住民族群各族向原住民族委員會申請民族認定，目前除洪雅族外，其餘9族已提出申請。

現行法定16族為阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族；另被普遍認識的平埔族10族則包含凱達格蘭、道卡斯、巴宰、拍瀑拉、巴布薩、洪雅、西拉雅、馬卡道、噶哈巫、大武壠族。

