雙北收費飆漲？國土署公布縣市土方平均處理費 函請公平會介入調查

中央社／ 台北27日電
圖為國土署外觀。圖／中央社
近期媒體報導「雙北土方處理費暴漲」，內政部國土署今天揭露全台平均處理費用，不計入運費為每立方新台幣1235元，其中台北市平均處理費用計2494元最高；而針對有業者反映土資場土方收受價格異常，國土署也在25日函請公平會介入調查。

媒體曾報導「雙北土方處理費暴漲」，國土署表示，為使土方處理費用公開透明，並協助業者了解各縣市近期尚可收容土石方數量，26日已將首次調查結果公告於國土署營建剩餘土石方資訊服務中心網站。

國土署表示，經調查全台145家收容處理場所，共有137家土資場業者配合調查，統計內容包含填埋型及加工型收容處理場所收受處理費用，不包含挖方及清運費用，並以每縣市平均價格進行呈現，全台平均處理費用為每立方1235元，其中台北市平均處理費用計2494元為最高。

國土署說，各類土質因後端市場機制與加工處理程度不同，通常以廢磚、廢混凝土塊、及連續壁產生的皂土等濕土類所需處理費用較其他砂、礫石類高，但實際收受處理費用以收容處理場所實際報價為主。

根據國土署營建剩餘土石方資訊服務中心網站，除台北市外，其餘直轄市部分，新北市平均處理費用每立方1056.6元、桃園市824.7元、台中市1571.7元、台南市1726.9元、高雄市1655元。

此外，國土署說，先前有開發業者反映土資場土方收受價格異常問題，收取處理費用漲幅接近3倍部分，因此已於25日正式函請公平交易委員會協助調查，以維護市場正常運作秩序及公共利益。

