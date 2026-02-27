農業部公告比利時為豬瘟非疫區 歐洲經貿辦表達歡迎

台中市長盧秀燕即將在3月中旬訪問美國，造訪美東地區政要。據了解，盧秀燕昨天特別北上夜宴國民黨立委，席中觸及軍購案，盧秀燕在席中表達「巧芯版本還不錯」，並提到國民黨向來與美方友好，希望國民黨不要被貼成「美國敵人」標籤。盧秀燕此舉是否會讓國民黨版軍購特別條例掀起波瀾，值得關注。 盧秀燕在訪美前夕夜會藍委，席中關切軍購、台美關稅議題等。據了解，與會青壯派藍委表達，其實他們也還沒看到國民黨版軍購特別條例版本，盧秀燕則分享了若黨版的精神是只給美方要的軍購，她所得知美方要的金額，恐怕不只3500億元，但也不是政院版本的1.25兆，而是9000億元。青壯派藍委支持國民黨立委徐巧芯的8000億元軍購版本，據了解，盧秀燕在席中並未指軍購金額該多少，倒是有稱讚徐巧芯版本指，「巧芯版本不錯，有照顧到國家安全、監督的責任」，也希望藍委「大家還是要多溝通」，黨團與黨中央步調要一致。

