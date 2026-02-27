快訊

中央社／ 台北27日電
農業部23日公告比利時為非洲豬瘟非疫區，並自即日生效。示意圖／Ingimage
農業部23日公告比利時非洲豬瘟非疫區，並自即日生效。歐洲經貿辦事處今天在臉書發文表達歡迎，並指出期待持續與台灣合作，促進安全、以科學為基礎且互利共贏的農食貿易發展。

針對農業部23日公告比利時為非洲豬瘟非疫區，並自即日生效；歐洲經貿辦事處下午透過臉書粉絲專頁發文指出，歡迎台灣公告比利時為「非洲豬瘟非疫區」，比利時現已同時獲認定為非洲豬瘟及豬瘟非疫區。

歐洲經貿辦事處表示，此一決定將使比利時豬肉及豬肉產品，在符合所有相關衛生規定並完成進口審查程序後，得以輸銷台灣。

歐洲經貿辦事處說明，歐盟始終致力於維持最高標準的動物健康與食品安全，並期待持續與台灣合作，促進安全、以科學為基礎且互利共贏的農食貿易發展。

非洲豬瘟 比利時 經貿 農業部

農業部公告比利時為豬瘟非疫區 歐洲經貿辦表達歡迎

