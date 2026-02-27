聽新聞
新聞眼／街友問題長年存在 城市秩序與人權拔河

聯合報／ 本報記者陳敬丰

台中火車站的街友問題長年存在，對市容造成影響，也可能形成治安死角。市府在公共秩序與人權保障間拉扯多年，始終未有突破性的解方。城市治理不該是非此即彼的選擇題，必須尋找兼顧公共安全與弱勢保障的制度化解方。

據市府統計，五年來台中車站列冊街友數量已上升兩倍，社群平台爆料與民眾申訴更是層出不窮。偶爾發生的鬥毆或滋事事件，讓街友問題不僅是社會觀感問題，也涉及治安管理。然而，街友若只是停留在車站，未違反法律，公權力難以採取強制驅離措施；即便驅離，仍會引發人權疑慮。

市府已有對策，包括增設垃圾桶、派員勸導、設置洗澡處所等，但大都屬治標不治本。加上車站周邊由多單位分屬管轄，權責分散，協調困難，反映出街友治理缺乏系統性規劃，仍停留在被動應付階段。

值得注意的是，公權力並非只能依靠柔性手段。以「物品統一納管」為例，即是一種合法且可行的管理方式，能減少街友對市容的影響，不侵害人權。這說明治理街友問題不應被簡化為「維護公共秩序或保障人權」的二選一，而應以多層次手段逐步建構社會安全系統。

台北車站近期發生假街友性侵事件，也有街友亮刀引發恐慌，更添街友管理難度。台中及其他縣市若不提前部署，將面臨同樣風險。市府必須展現更高的積極度與能動性，不能僅靠臨時措施或片面驅趕，而應著眼長期、兼顧人性與秩序的治理方案。

