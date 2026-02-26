OpenAI報告「中共利用AI擴大網攻」 學者：台灣應與美日合作反制

快訊

台北26日電
OpenAI近日發表最新研究報告指出，1名中國執法人員因使用ChatGPT意外公開大規模的中國影響力行動，目的是恐嚇海外異議人士。圖／AI生成

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI發表報告，指中國官方運用ChatGPT生成圖文發動網路攻擊。學者王宏恩今天指出，人工智慧（AI）的發展讓相關網路攻擊、認知作戰的規模更大且成本更低，台灣應趁此時機與美日等國合作，施壓社群平台和AI公司共同反制中國攻擊。

OpenAI近日發表最新研究報告指出，1名中國執法人員因使用ChatGPT意外公開大規模的中國影響力行動，目的是恐嚇海外異議人士，手法包括冒充美國移民官員進行威嚇、製造假訃聞及抹黑日本首相高市早苗

內華達大學拉斯維加斯分校政治學系副教授王宏恩今天告訴中央社記者，OpenAI報告揭露中國政府網軍在過去幾個月，以ChatGPT大量生成攻擊圖文、詐欺內容以及撰寫攻擊成果報告，並提到透過ChatGPT來生成攻擊內容，鎮壓境外反中挺台網友與言論。

目前亦是美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）政策研究員的王宏恩指出，由於AI可以大量改寫類似文字，靠關鍵字偵測的方式已不管用，導致偵測認知作戰的成本提高；且AI可以培養假帳號，亦能輕易地翻譯其他國家文字，例如OpenAI報告提及抹黑高市早苗的內容，過往可能需要找懂日文的人來處理，現在丟給AI翻譯就能辦到。

王宏恩表示，AI能讓攻擊者以較少人力來完成攻擊，使得網路攻擊、認知作戰的成本降低，也可以發動更大規模與更加跨國化的操作。

針對採AI進行認知作戰對台灣的影響，王宏恩舉自己的研究為例說明，2024年總統大選前，當時中國對台操弄「賴清德私生子」與「蔡英文密使」2項主題，分別透過中國內容農場和上百個YouTube頻道推播，研究證明這2項主題對台灣民眾產生影響，使得民眾分散焦點並轉而關注八卦報導，而不是關注政策議題。

對於民眾要如何防範中國以AI生成內容的網路攻擊，王宏恩解釋，AI的內容會試圖操弄人的情緒，讓人更生氣、更憤怒，而影音內容則是加劇此情況；民眾看到任何資訊都要保持耐心並進行事實查核，要培養長期可靠的資訊來源，例如長期建立聲譽的傳統媒體就是一項選擇。

至於國家層級的反制手法，王宏恩說明，台灣政府過去難以規管網路社群平台，但此次OpenAI的報告證明美國、日本也深受中國以AI生成內容攻擊的危害，台灣政府應趁此機會與美日等國合作，共同施壓社群平台和AI公司，使中國無法利用AI進行攻擊。

此外，王宏恩談及，OpenAI報告提到中國有近百種網路攻擊手段，但沒有描述攻擊手段細節，由於使用AI進行網路攻擊現已屬於戰爭一環，AI公司應善盡社會責任，對外界詳述相關攻擊內容，讓學界得以進一步研究，民眾也能得到警示。

王宏恩也提到，需要再進一步要求社群平台揭露粉專、社團的操作者所在地等透明化資訊，讓網路使用者得知「小編從哪裡來」，因為當網站的透明度越高，將會使認知作戰的效果變差。

