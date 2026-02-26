諾獎得主中研院開講 剖析量子電腦未來應用挑戰

全球先進國家積極投入量子電腦研發，諾貝爾獎得主馬丁尼斯今天在中研院開講，剖析量子電腦未來應用關鍵挑戰，他也認為台灣有半導體製程與精密製造基礎，看好台灣未來發展。

中央研究院今天發布新聞稿指出，中央研究院講座邀請約翰．馬丁尼斯（John Martinis）主講「量子運算的產業轉型：從科研邁向產業」，剖析當前量子電腦在工程化與產業化（實際應用）過程中面臨的關鍵挑戰。

馬丁尼斯為2025年諾貝爾物理學獎得主，也是量子物理與工程領域的重要先驅，其在超導量子位元與量子資訊科學的開創性貢獻，奠定了現代量子電腦關鍵元件與系統發展的物理基礎，更推動超導量子位元、超導參數放大器元件、低溫濾頻電路等多項量子應用。

馬丁尼斯在演講中指出，量子電腦從研究邁向實用的關鍵，已從單一實驗突破轉為能否建立「可規模化、能穩定重複製作的工程系統」，而量子晶片製程、系統整合與低溫電路架構，是未來量子電腦發展的核心。

談及未來發展，馬丁尼斯認為，量子科技正逐步進入以工程與製程能力為核心的階段，要實現更大規模的量子系統，必須仰賴成熟的製造技術、穩定的系統架構，以及跨領域的整合能力。

他也看好台灣在半導體製程與精密製造的深厚基礎，能為量子科技提供絕佳發展條件，認為透過學術研究與工程實作的緊密結合，量子電腦有望逐步從實驗室走向更廣泛的研究與應用場域。

中研院積極發展量子電腦科技，今年1月發表自研自製的「20位元超導量子電腦」，在量子晶片製程、位元一致性與系統整合方面取得重要進展，並將開放國內學研界作為軟硬體整合與演算法測試的平台。

中研院長廖俊智表示，馬丁尼斯從2022年起就擔任中研院超導量子電腦計畫顧問，長期與院內量子團隊密切合作，他不僅具備深厚理論基礎，也能從工程操作與系統建構角度協助中研院在量子研發策略與技術路徑上做出關鍵布局，對院內研發量子晶片製程技術具深遠助益。

中研院表示，今天講座現場座無虛席，吸引超過400名學研界及科技產業重要代表與會，包括宏碁集團創辦人施振榮出席，台積電、鴻海、聯發科、緯創、廣達等企業以及國科會、國研院、工研院等也派代表與會。