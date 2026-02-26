聽新聞
提國家公園「三新」 劉世芳：2030年前保護30%海陸域生態系
內政部今部務會報於陽明山國家公園召開，安排國家公園署報告「永續草山、保育前瞻工作」。內政部長劉世芳表示，期許國家公園在新的一年能有「新視野、新亮點、新創意」，致力於2030年前有效保護30%的海陸域生態系，且國家公園將以4個永續面向作為推動保育的關鍵策略。
內政部指出，國家公園將以4個永續面向作為推動保育的關鍵策略，包含持續健全棲地、提升生物多樣性，以符合國際保育目標與國家政策推動方向的「永續環境」；推動低碳生態旅遊，以主題系列活動發展觀光的「永續旅遊」；推廣友善農業、濕地標章，以國家公園品牌與社區營造永續夥伴關係的「永續生活」；建立跨領域合作治理平台，共享有效資源的「永續治理」。
內政部說明，陽明山國家公園在空間上將以「溪流生態廊道」、「人文史蹟系統」、「遊憩區帶串聯」作為地理架構，透過國家公園計畫引導、整合人文風貌系統整體定位及未來發展，再現草山人文風華；優化遊憩設施及活動規畫，提升遊憩品質，豐富多元自然體驗。在既有保育基礎下，配合國際保育趨勢與政策推動方向，以永續草山為執行方針，達到擴大保育效能目標。
劉世芳表示，時值陽明山花季百花綻放、處處是美景，陽明山國家公園毗鄰大台北都會區，是國人休閒旅遊的好去處，歡迎全家大小走進大自然，共同享受國家公園自然體驗及人文歷史的魅力。
