中科院與資安院簽署MOU 共同研發國防科技資安防護

中央社／ 台北26日電

中科院表示，為提升科研數位化發展韌性，今天與國家資通安全研究院簽署合作備忘錄（MOU），將結合雙方在「威脅情報監測」與「自動化防護技術」的優勢，共同研發專屬國防科技的資安防護方案，強化台灣國防資通整體安全。

中科院下午透過新聞稿說明，簽約儀式由中科院長李世強中將與資安院長林盈達共同主持，合作範圍聚焦關鍵基礎設施資安防護、跨國網路攻防演練（Cyber Offensive and Defensive Exercise，CODE）、資訊安全能力成熟度評估（Cybersecurity Capacity Maturity Assessment，C2MA）與台灣資安治理成熟度評估方法相關領域、零信任架構、AI產品和系統評測與資安情資分享等與資通安全等議題。

中科院表示，俄烏戰爭引入AI，驅動全球第二次軍事事務革命，推進無人載具系統自主化發展，當前透過軟體運算快速迭代，提升武器精確效能。為使國防科研順遂，確保資通訊安全至為關鍵，結合雙方專業人力和工作經驗，降低AI帶來的弱點風險，讓國防投資更有效率，迅速達成國軍作戰需求。

中科院指出，資通安全是數位化接續發展的保障，隨著數位轉型加速，單一安全防護機制已難以應對當前的網路威脅與攻擊，透過資安情資分享和深度合作，將使國防科技發展有更強大的資通安全防護力，確保國家軍事資訊的機密性、完整性與可用性。

中科院強調，藉由長期合作關係與創新模式交流，及分享通過CMMC（Cybersecurity Maturity Model Certification）level 2驗證的經驗，有利於建構高可靠、高靈活、高適應性安全方法，打造現代化國防及國內產業的資通安全屏障，未來將共同努力，厚植國防整體資安防禦能量，並轉化為國家數位經濟競爭力，成就更安全、更具韌性的社會環境。

國防 資安 中科院 軍事

