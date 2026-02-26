快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

癌症免疫藥物摻不銹鋼微粒 預防性回收12萬瓶 醫：幾乎所有癌症都會用

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
「保疾伏（OPDIVO）」可用於治療多種癌症，藥商台灣小野藥品主動通報，製造廠發現藥瓶膠塞有不鏽鋼微粒，出事規格雖未輸入台灣，仍主動回收，預計回收數量高達12萬瓶。本報資料照片。
「保疾伏（OPDIVO）」可用於治療多種癌症，藥商台灣小野藥品主動通報，製造廠發現藥瓶膠塞有不鏽鋼微粒，出事規格雖未輸入台灣，仍主動回收，預計回收數量高達12萬瓶。本報資料照片。

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療多種癌症，藥商台灣小野藥品主動通報，製造廠發現藥瓶膠塞有不鏽鋼微粒，出事規格雖未輸入台灣，但仍主動回收，預計回收數量高達12萬瓶。台灣免疫暨腫瘤學會理事長吳教恩指出，這款藥品適應症廣，臨床上幾乎所有癌別病人「或多或少都會用到」，盼藥廠能盡早揪出原因，避免發生供應問題，影響病人用藥。

衛福部食藥署指出，摻入不銹鋼微粒的藥品規格為保疾伏（OPDIVO）240毫克，國內並未引進，但仍要求回收20毫克、100毫克及120毫克三種規格藥品。吳教恩說，國內並無使用240毫克劑型，而是以120毫克為主，不過同一成分不同規格藥品，恐有共用生產線等問題，因此業者主動把關並啟動回收，而不銹鋼與免疫藥物不易產生化學作用，類似情況主要需擔心微粒進入病人體內。

吳教恩說，發生問題的藥品規格並未輸入國內，藥商已發揮良心預防性回收，並非國內藥物已出問題，加上平時藥師配藥時，針對藥物中不明懸浮物及雜質會謹慎把關，將異常藥物退回廠商，且藥物注射時會經過過濾器，可過濾藥物以外的雜質，臨床上常用的過濾器，可過濾最小0.2微米顆粒，重重把關均能避免藥物雜質影響用藥安全，因此使用這項藥物的病人，不必過於擔心。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍指出，須回收藥品數量共12萬劑，但除回收批號外，目前業者庫存充足，無缺藥之虞。吳教恩說，保疾伏適應症廣，臨床上幾乎所有癌症治療都會用到，若大規模回收，恐影響臨床使用，盼藥商盡快找出摻入不鏽鋼微粒原因，並設法避免，以免藥品供應發生問題，影響病人用藥權益。

藥品 病人 臨床

延伸閱讀

癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收22批12萬餘瓶

十天內15藥品短缺…食藥署曝7項為必要藥品 氣喘、結膜炎用藥均上榜

燁聯、華新不銹鋼 連四漲

聯馥食品鮮菇殘留農藥、知名連鎖咖啡廳紙容器螢光劑超標 食藥署攔截

相關新聞

癌症免疫藥物摻不銹鋼微粒 預防性回收12萬瓶 醫：幾乎所有癌症都會用

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療多種癌症，藥商台灣小野藥品主動通報，製造廠發現藥瓶膠塞有...

共機擾台斷崖式銳減 專家提醒：解放軍是否整備待發？

．共軍昨天（2月25日）再次發動聯合戰備警巡，據國防部統計，從昨日到今日清晨共偵獲30架次共機出海，其中22架次逾越台海中線進入我北部、中部及西南空域，同時逼近我應變區。不過中華戰略學會資深研究員張競指出，從21日到25日為止，共軍活動密度與數量，突然顯現出斷崖式銳減跡象。他提醒，共軍是否正在整備蓄勢待發，將要在台灣本島周邊展開密集活動或演訓？值得關注。

歷史上的今天／法國小提琴家波芳 1959年來台演出

1959年2月26日，法國小提琴家波芳（Brigitte Huyghues de Beaufond）獨奏會在國際學舍舉行，滿座聽眾對這位當代法國數一數二的提琴家的表演，均予好評，九首名曲演奏完畢後再來一個的聲浪使波芳又加奏五隻曲子才在熱烈掌聲中謝幕，聽眾最熟習的中國花鼓，是由過去二百年間最偉大的小提琴家克萊斯勒所作，充分表現中國土風。

領軍中研院10年 廖俊智：打造南部院區成研究重鎮

中研院長廖俊智將於6月20日卸任院長一職，回顧領軍中研院10年期間，他說，讓南部院區從一片沙土發展為研究重鎮、為中研院帶...

前新聞局長邵玉銘追思禮拜3/7舉行 國民黨將表彰貢獻

行政院前新聞局長邵玉銘日前過世，享壽87歲，追思禮拜將於3月7日下午2點至3點半舉行，地點在基督教浸信會懷恩堂（台北市新...

曾祖父為殉職地方官、爺爺疼愛繼子父 賈永婕曝家族秘密：愛不需要有分別

台北101董事長賈永婕透過臉書發文，澄清外界對其家族背景的部分誤解，並首度完整說明祖輩身世與「十四少」稱呼的由來。她表示，在歷史學者與家族長輩協助下，逐漸拼湊出曾祖父與祖父的真實家族故事，也讓她更加理解家族歷史與傳承。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。