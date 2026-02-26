快訊

21世紀僅3次…元宵節巧碰月全食！民俗專家：孕婦嬰童別晚歸

新北中和大賣場地下室機房冒煙 動員32車82人搶救

北港老人半路失神掉褲子…女學生街頭幫忙提褲穿鞋 校長、議員表揚善行

全力備戰WBC 運動部投入情蒐組訓保險費用逾6900萬

中央社／ 台北26日電

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，運動部今天表示，為全力備戰WBC，因此延續過往的補助項目，陸續核定補助情蒐計畫新台幣1600萬元、組訓計畫4550萬元及保險費757萬1236元，合計6907萬1236元。

WBC將於3月5日開打，運動部今天在行政院會報告備戰進度。運動部說，為強化選手適應比賽強度與節奏，在經典賽開賽前將團隊狀況調整至高峰，中華隊2月19日起已進入第2階段訓練，陸續安排與韓職培證英雄隊及日職軟銀鷹隊及日本火腿隊於台北大巨蛋進行熱身賽。

WBC是運動部成立後所迎來的首場國際棒球一級賽事，根據運動部資料，運動部全力支援WBC，經費補助延續過往補助項目，陸續核定補助情蒐計畫1600萬元、組訓計畫4550萬元及保險費757萬1236元，合計6907萬1236元。

情蒐計畫部分，運動部指出，已啟動系統化情蒐機制，補助職棒聯盟編制20人以上情蒐團隊，自去年4月起持續情蒐各國職業聯賽，並赴日本及韓國情蒐預賽同組隊伍，追蹤各參賽國選手動態與競技數據，結合專業運動科學分析與影像標籤技術，建立完整對手資料庫與戰術分析報告。

運動部說，賽事期間情蒐團隊也將全程隨隊進行情蒐，隨時提供教練團及選手即時資訊，以利戰術決策與臨場應變。

組訓計畫方面，運動部表示，補助職棒聯盟編制40人以上行政後勤醫療團隊，包含醫師、運動心理教練、營養師、訓練員及防護員等，同時在教練費、選手零用金、工作人員費及國內外膳食費等，皆專案核定提高補助基準，另考量此屆賽會於日本及美國舉辦，運動部增額補助代表隊餐費，由職棒聯盟於賽會期間額外安排提供符合代表隊飲食習慣及適合運動員營養的客製化餐點。

至於保險費，運動部全額補助代表隊選手、教練及所有行政後勤醫療團隊各項旅平險、意外險及失能險。

2026世界棒球經典賽將於3月5日至17日舉行，共20支隊伍參賽，預賽分成4組、在不同城市舉辦，分別為A組的波多黎各聖胡安、B組的美國休士頓、C組的日本東京與D組的美國邁阿密。8強複賽將於休士頓與邁阿密進行，4強賽及決賽則是在邁阿密舉行。

運動 團隊 教練

延伸閱讀

經典賽／運動部祭近7千萬銀彈備戰 情蒐、組訓、保險全面支援

2026 WBC將登場 台鐵推「全壘打便當」應援台灣選手

經典賽／想展現美國主宰力 塞揚史肯斯對WBC抱「金牌動力」

經典賽／龍恩手傷進度落後 小熊官網：參賽WBC抉擇迫在眉睫

相關新聞

共機擾台斷崖式銳減 專家提醒：解放軍是否整備待發？

．共軍昨天（2月25日）再次發動聯合戰備警巡，據國防部統計，從昨日到今日清晨共偵獲30架次共機出海，其中22架次逾越台海中線進入我北部、中部及西南空域，同時逼近我應變區。不過中華戰略學會資深研究員張競指出，從21日到25日為止，共軍活動密度與數量，突然顯現出斷崖式銳減跡象。他提醒，共軍是否正在整備蓄勢待發，將要在台灣本島周邊展開密集活動或演訓？值得關注。

歷史上的今天／法國小提琴家波芳 1959年來台演出

1959年2月26日，法國小提琴家波芳（Brigitte Huyghues de Beaufond）獨奏會在國際學舍舉行，滿座聽眾對這位當代法國數一數二的提琴家的表演，均予好評，九首名曲演奏完畢後再來一個的聲浪使波芳又加奏五隻曲子才在熱烈掌聲中謝幕，聽眾最熟習的中國花鼓，是由過去二百年間最偉大的小提琴家克萊斯勒所作，充分表現中國土風。

領軍中研院10年 廖俊智：打造南部院區成研究重鎮

中研院長廖俊智將於6月20日卸任院長一職，回顧領軍中研院10年期間，他說，讓南部院區從一片沙土發展為研究重鎮、為中研院帶...

前新聞局長邵玉銘追思禮拜3/7舉行 國民黨將表彰貢獻

行政院前新聞局長邵玉銘日前過世，享壽87歲，追思禮拜將於3月7日下午2點至3點半舉行，地點在基督教浸信會懷恩堂（台北市新...

曾祖父為殉職地方官、爺爺疼愛繼子父 賈永婕曝家族秘密：愛不需要有分別

台北101董事長賈永婕透過臉書發文，澄清外界對其家族背景的部分誤解，並首度完整說明祖輩身世與「十四少」稱呼的由來。她表示，在歷史學者與家族長輩協助下，逐漸拼湊出曾祖父與祖父的真實家族故事，也讓她更加理解家族歷史與傳承。

基隆全面打造兒少友善城市 一站式服務窗口守護兒少

為全面打造「兒少友善城市」，基隆市政府於2024年7月1日正式成立全台首創的「兒童暨少年事務處」，專責整合0至18歲兒童及少年相關政策與服務，為孩子們撐起一頂堅固的保護傘。2025年1月更進一步開通「

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。