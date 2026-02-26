全力備戰WBC 運動部投入情蒐組訓保險費用逾6900萬

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，運動部今天表示，為全力備戰WBC，因此延續過往的補助項目，陸續核定補助情蒐計畫新台幣1600萬元、組訓計畫4550萬元及保險費757萬1236元，合計6907萬1236元。

WBC將於3月5日開打，運動部今天在行政院會報告備戰進度。運動部說，為強化選手適應比賽強度與節奏，在經典賽開賽前將團隊狀況調整至高峰，中華隊2月19日起已進入第2階段訓練，陸續安排與韓職培證英雄隊及日職軟銀鷹隊及日本火腿隊於台北大巨蛋進行熱身賽。

WBC是運動部成立後所迎來的首場國際棒球一級賽事，根據運動部資料，運動部全力支援WBC，經費補助延續過往補助項目，陸續核定補助情蒐計畫1600萬元、組訓計畫4550萬元及保險費757萬1236元，合計6907萬1236元。

情蒐計畫部分，運動部指出，已啟動系統化情蒐機制，補助職棒聯盟編制20人以上情蒐團隊，自去年4月起持續情蒐各國職業聯賽，並赴日本及韓國情蒐預賽同組隊伍，追蹤各參賽國選手動態與競技數據，結合專業運動科學分析與影像標籤技術，建立完整對手資料庫與戰術分析報告。

運動部說，賽事期間情蒐團隊也將全程隨隊進行情蒐，隨時提供教練團及選手即時資訊，以利戰術決策與臨場應變。

組訓計畫方面，運動部表示，補助職棒聯盟編制40人以上行政後勤醫療團隊，包含醫師、運動心理教練、營養師、訓練員及防護員等，同時在教練費、選手零用金、工作人員費及國內外膳食費等，皆專案核定提高補助基準，另考量此屆賽會於日本及美國舉辦，運動部增額補助代表隊餐費，由職棒聯盟於賽會期間額外安排提供符合代表隊飲食習慣及適合運動員營養的客製化餐點。

至於保險費，運動部全額補助代表隊選手、教練及所有行政後勤醫療團隊各項旅平險、意外險及失能險。

2026世界棒球經典賽將於3月5日至17日舉行，共20支隊伍參賽，預賽分成4組、在不同城市舉辦，分別為A組的波多黎各聖胡安、B組的美國休士頓、C組的日本東京與D組的美國邁阿密。8強複賽將於休士頓與邁阿密進行，4強賽及決賽則是在邁阿密舉行。