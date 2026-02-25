國土署：放寬1.5倍容獎須蓋社宅 同步修法加速都更

政院指出，捐贈社宅或婚育宅可加碼容積獎勵，引發質疑。國土署說，未來若在現行1.5倍容積獎勵基礎再放寬，須提供實質社宅與婚育宅，新增容積並非無條件給予，這次也將同步推動修法，增加整合輔導機制，加速推動都更。

行政院2月24日公布的施政報告指出，將加速推動以住戶為主體的「都市更新」，放寬容積獎勵1.5倍的上限，除了翻轉逐項條件疊加的計算方式，同時也會進一步增加容獎，鼓勵捐贈社會住宅、青年宅或婚育宅者，再加碼50%。

民間團體OURs都市改革組織秘書長彭揚凱在社群網站臉書（Facebook）質疑，都更動不了的關鍵在於產權整合溝通成本太高，住戶與開發商利益拉鋸，而非容積不足。此政策大開後門，以全民環境品質為祭品，還拿社宅當人質，是要「洗白」跳票的社宅政策。

內政部國土署今天透過新聞稿表示，這次政策方向明確以公共利益為前提，將新增容積與社會住宅供給直接連結，讓開發利益回饋社會。這次也將同步推動修法，增加整合輔導機制，以協助住戶自行主導加速都市更新，降低專業整合、資金籌措及權責釐清等困難，以加速推動都市更新。

國土署表示，容積屬於都市計畫賦予的發展權，具有公共性。未來若在現行1.5倍基礎上再放寬，前提是需要提供實質社會住宅與婚育宅。換言之，新增容積並非無條件給予，而是要使開發利益與國家住宅政策結合。中央住都中心及各縣市政府目前已透過都市更新取得社會住宅將近4000戶，國際也有執行中的大倫敦計畫以及倫敦奧運公園等類似案例。

國土署表示，所有更新案件都依都市計畫、環境承載評估等規定依法審議，以確保都市機能與公共設施容量不受影響。